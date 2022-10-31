Друзья Ильназа уверяют, что он был очень аккуратным водителем. Фото: соцсети

Продолжают выясняться жуткие подробности смертельной аварии, произошедшей утром 31 октября в Кугарчинском районе Башкирии. Напомним, там автодороге Магнитогорск-Ира, неподалеку от деревни Ибраево лоб в лоб столкнулись Volkswagen Polo и Skoda Rapid. 22-летняя водительница Polo, 21-летний водитель Rapid и его 71-летний пассажир погибли на месте. Еще двоих пассажиров - 26-летнего парня и 29-летнюю девушку – увезли в больницу.

Как удалось выяснить «Комсомолке», Skoda Rapid была такси, которое следовало по маршруту Мраково-Уфа. За рулем иномарки находился 21-летний житель Кумертау Ильназ Х. Парень отслужил в армии и успел поработать вахтовым методом на севере, а недавно устроился в такси. Все, кто знали Ильназа, в голос твердят, что он был максимально аккуратным водителем и никогда не превышал скорость и не выходил на обгон.

Парень успел отслужить в армии. Фото: соцсети

- Спи спокойно, братишка. Не верится, конечно, что больше тебя не увижу, - соболезнует друг погибшего Ильназа Азамат Р.

Погибшим пассажиром же оказался 71-летний отец звезды башкирской эстрады – композитора, исполнителя авторских песен, кураиста Нагима Нуриманова. Как сообщила племянница пожилого мужчины в комментариях, он направлялся в Уфу на операцию.

- В этой страшной аварии погиб мой дядя, на днях мы провели поминки моему родному брату, год как ушел в иной мир. А дядя ехал на операцию, и тут такое горе опять. Опять похороны, опять поминки, - скорбит Зульфия Г.

Напомним, что ранее мы писали о погибшей водительнице Volkswagen Polo – ей оказалась 22-летняя школьный психолог из воскресенской школы Анастасия В. Молодая женщина ехала в больницу, чтобы закрывать больничный лист, и даже позвонила своим коллегам, что скоро выйдет на работу.

После лобового столкновения обе машины буквально расплющило. Фото: МЧС по РБ

- Для нас всех это огромный шок и горе. Очень жаль, что погибла такая молодая и талантливая девушка. У нее был дар работать с детьми, - признаются коллеги Анастасии В.

Сейчас причины и обстоятельства смертельного ДТП выясняют дорожные полицейские и криминалисты МВД. Расследование под личный контроль взял глава регионального ГИБДД Владимир Севастьянов. Также к проверке подключилась и республиканская прокуратура.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося и дана оценка соблюдению законодательства о перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выполнению контроля за техническим состоянием, обслуживанием и ремонтом автомобиля, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибших в ДТП.