«Всегда мечтала работать в школе с детьми»: в жуткой аварии в Башкирии погибла 22-летний педагог

На трассе в Башкирии погибла педагог-психолог

Стали известны подробности жуткой аварии в Кугарчинском районе Башкирии, где погибли 3 человека. Одной из погибшей оказалась 22-летний педагог из Воскресенской школы. Коллеги погибшей девушки рассказали о последних часах ее жизни.

«ДЛЯ ВСЕХ НАС ЭТО ОГРОМНЫЙ ШОК»

По словам учителей, 22-летняя Анастасия В. всегда мечтала работать в школе, и поэтому на последнем курсе университета устроилась на работу школьным педагогом-психологом. К сожалению, девушка успела проработать в школе всего 2 месяца, но уже успела заслужить уважение и доверие среди своих коллег и любовь учеников. Все отзываются об Анастасии, как о добром и отзывчивом человеке, которая всегда готова выслушать и дать совет. 5 октября молодому педагогу даже вручили благодарственное письмо с напутственными словами отдела образования.

Фото: Прокуратура Башкирии

- Она же училась у нас, и практику тут проходила. Всегда говорила, что мечтает работать в школе, с детьми, рядом с мамой (мать погибшей работает воспитателем в детском саду, что рядом со школой – Ред.). Утром она позвонила в школу, сказала, что поехала в больницу закрывать больничный лист. Что скоро выйдет на работу. Но так и не доехала…. Для нас всех это огромный шок и горе. Очень жаль, что погибла такая молодая и талантливая девушка. У нее был дар работать с детьми, - признаются коллеги Анастасии В.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, все произошло утром 31 октября на 348-м километре Магнитогорск-Ира, неподалеку от деревни Ибраево. Там лоб в лоб столкнулись Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Анастасия В. находилась за рулем Polo и от полученных травм скончалась мгновенно до приезда медиков. Во второй иномарке погибли 21-летний таксист из Кумертау и его 71-летний пассажир, которые ехали из села Мраково в Уфу. Также в республиканском ГИБДД сообщили о двух пострадавших – 26-летнем мужчине и 29-летней девушке. Они сейчас находятся в больнице.

На место происшествия немедленно выехал главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, который взял на личный контроль расследование причин и обстоятельств смертельной аварии. Вполне вероятно, что причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия – плохая видимость на дороге и гололед.

- Сейчас на месте перекрыто движение, организован объезд дорожно-транспортного происшествия. Обстоятельства уточняются. По факту ДТП будет принято процессуальное решение, - добавил глава ГИБДД.

Фото: ГИБДД по РБ

Также на месте происшествия сейчас также работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты МВД. Свою проверку проводит и прокуратура.

- В ходе проверки прокуратура установит все обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению законодательства о перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выполнению контроля за техническим состоянием, обслуживанием и ремонтом автомобиля, - добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.