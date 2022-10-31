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НовостиПроисшествия31 октября 2022 5:30

В Башкирии на место ДТП, в котором погибли 3 человека, выехал глава ГИБДД

Инцидент произошел в Кугарчинском районе
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня утром, 31 октября, глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов лично выехал на место аварии Кугарчинском районе, где несколько часов назад разбились насмерть несколько человек. Об этом руководитель региональной дорожной полиции рассказал в своем телеграм-канале.

ДТП случилось на 348 километре дороги Магнитогорск-Ира недалеко деревни Ибраево. Произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo и Skoda Rapid, в результате которого погибло трои человек и пострадало двое (МЧС по Башкирии сообщает о одном пострадавшем. – Ред.). Сообщается, что среди пострадавших и погибших детей нет.

На месте аварии, кроме сотрудников ГИБДД, работают специалисты МЧС и других экстренных служб.