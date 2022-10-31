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НовостиПроисшествия31 октября 2022 5:14

В Башкирии в ДТП с Volkswagen Polo и Skoda Rapid погибли три человека

Трагедия случился недалеко от деревни Ибраево
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня утром, 31 октября, в Кугарчинском районе Башкирии в ДТП с участием двух иномарок погибло несколько человек. О происшествии в своем телеграм-канале рассказал глава республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.

Как сообщил руководитель Госавтоинспекции региона, авария случилась на 348 километре дороги Магнитогорск-Ира недалеко деревни Ибраево. Произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo и Skoda Rapid, в результате которого погибли трое человек и пострадали двое.

МЧС по Башкирии сообщает о одном пострадавшем. Также ведомство рассказало, что среди пострадавших и погибших нет детей.

На место трагедии «для установления всех обстоятельств происшествия» Владимир Севастьянов выехал лично. Также на территории работают сотрудники МЧС и других экстренных служб.