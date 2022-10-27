В 18 лет со своим жильем: как в Башкирии оформить молодежную ипотеку

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В 18 – 20 лет взять ипотеку и купить собственное жилье в Уфе? Кажется сказкой, но это реальность. Республика Башкортостан входит в пятерку регионов, где активнее всего оформляют молодежную ипотеку. Только в 2022 году наши юные земляки получили 304 миллиона рублей на решение своих квартирных вопросов. Разбираемся в особенностях программы с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

ЧТО ПОКУПАЕТ МОЛОДЕЖЬ

В этом году, по данным Домклик, молодежь 18 – 20 лет стала активнее оформлять ипотеку. В прошлом году банк выдал 2,4 млрд рублей жилищных кредитов — это в масштабах всей России, а за восемь месяцев 2022 года – уже 4,2 млрд рублей. Чаще всего, конечно, в таком возрасте ипотеку оформляют в Москве и области, в Санкт-Петербурге, Тюменской и Свердловской областях. Юные заемщики Башкирии — на пятой строчке: в общем объеме ипотек на них приходится пятая часть.

С января по октябрь в Башкирии оформили молодежной ипотеки на 304 млн рублей. Активнее всего за займами обращались в сентябре и марте. Как отмечают аналитики сервиса Домклик, 93% всех выданных средств предназначались для покупки квартир на вторичном рынке, в новостройках квартиры приобретали всего 6,9% заемщиков.

Средняя сумма жилищного кредита составила 2,1 млн рублей. Сразу понятно, что молодежь берет, как правило, однокомнатные квартиры. Причем эксперты Домклик говорят, что девушки оформляют ипотеку чаще, чем парни.

Фото: Shutterstock

В ЧЕМ ПЛЮСЫ

Эксперты полагают, что интерес к программе во многом связан с улучшением условий. С 1 сентября 2021 года Сбер снизил минимальный возраст заемщиков по ипотеке с 21 года до 18 лет. А в июне 2022 года банк сделал молодежную ипотеку доступной по программе господдержки. Сейчас молодые заемщики могут оформить ипотеку на обычных условиях по четырем программам: «Ипотека на вторичное жилье», «Семейная ипотека», «Господдержка» и «Ипотека на новостройку».

Условия выдачи и ставки такие же, как и для более взрослой аудитории: первоначальный взнос от 10%, срок кредита до 30 лет, сумма кредита от 300 тыс. рублей до 100 млн рублей. Нужен стаж на текущем месте работы — не менее трех месяцев.

Рассчитать предварительную сумму, как, впрочем, и оформить ипотеку Сбера полностью, можно онлайн — с помощью сервиса Домклик и специального калькулятора.

Источник: Домклик

Зарегистрировавшись на Домклик, можно заполнить анкету, прикрепить документы и отправить заявку в Сбербанк. Подготовиться к сделке и провести ее быстро и безопасно помогут специальные сервисы: юридическая проверка выбранной квартиры, электронная регистрация сделки и многие другие.

- Молодежная ипотека в общем объеме выдачи занимает небольшую долю, но для нас важны такие программы, так как они делают ипотеку доступной для молодых семей, - прокомментировал вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

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