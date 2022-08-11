«Риелторам не беспокоить!»: 5 главных ошибок в объявлениях о продаже квартиры в Уфе

Грамотное объявление – важная часть успешной продажи квартиры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Уже две недели висит объявление о продаже квартиры, а реальных покупателей нет». С такой ситуацией нередко сталкиваются уфимцы, которые занимаются самостоятельной продажей жилья. И дело тут даже не в самой квартире (она-то может быть идеальной), проблема — в объявлении. Мы попросили экспертов сервиса недвижимости Домклик от Сбера разобрать основные ошибки продавцов жилья.

НЕАДЕКВАТНАЯ ЦЕНА

В базе Домклик сегодня почти 8 тысяч объявлений о продаже квартир и комнат на вторичном рынке Уфы. Бесплатный сервис сравнения позволяет покупателям сопоставить характеристики любых объектов недвижимости. И увидеть, где цена адекватна рынку, а где, как в анекдоте, появилась, потому что «деньги очень нужны». Поэтому принцип «моя квартира — за сколько хочу, за столько продаю» здесь не сработает. Если вы задираете цену, интерес к вашей квартире появится только тогда, когда все предложения по адекватной стоимости исчезнут с рынка. А это, согласитесь, маловероятно. Разместить объявление с явно завышенной стоимостью с мыслью «Да пусть висит, я не спешу, авось, через полгода кто-то клюнет» — сейчас тоже не самое разумное решение: на большинстве крупных и действительно популярных сайтов недвижимости взимается плата за публикации — как раз для того, чтобы снизить количество сомнительных или просто неадекватных рынку объектов, скорее, бесящих тех, кто ищет жилье, чем помогающих им сыграть новоселье. В июне монетизацию в ряде регионов ввёл и Домклик — она распространяется на продажу квартир и комнат на вторичном рынке Уфы. Плата, правда, почти символическая — 149 рублей в месяц. Но любителей не продать, а «попродавать» она, как говорится, отсекает.

Изучите рынок, посмотрите, по какой цене продают жилье в вашем районе, скорректируйте цену с учетом наличия или отсутствия ремонта, мебели и техники. Для этого можно использовать бесплатный сервис того же Домклика. Вбиваете адрес и характеристики — и система показывает вам среднюю цену. Остались сомнения — обратитесь к риелторам.

ПЛОХИЕ ФОТО

Вещи, развешанные на дверях, горы грязной посуды, облезлый подъезд — все это вряд ли привлечет покупателей. Как и темные, некачественные фотографии. Эксперты говорят, что плохие фото сразу занижают цену процентов на 10-15%. Лучше всего, конечно, позвать профессионального фотографа, предварительно наведя лоск в жилье, спрятав лишнее хотя бы на время. Если не желаете тратиться на съемку, сделать фото, а лучше — еще и видео, можно и на телефон с хорошей камерой. Главное — правильно выбрать ракурс.

Перед фотосессией лучше навести порядок. Фото: Евгения ГУСЕВА

УМОЛЧАТЬ О ГЛАВНОМ

Покупатели бывают разные: одиночки, семьи с детьми, студенты, пожилые люди. И для каждого важна не только сама квартира, но и инфраструктура. Если вам, к примеру, не нужны детские сады рядом, то для семьи с маленьким ребенком — это принципиально. Пропишите, если ли рядом школы, садики, парки, магазины и поликлиники. Помните, купить у вас жилье могут иногородние — для них важно подробно указать все координаты и характеристики местности — зелёный ли это район, «старый» или молодой, деловой или спальный и так далее. Расскажите, рядом ли остановка и насколько удобно добираться до разных точек в Уфе. Обязательно отметьте, готовы ли документы к продаже, есть ли обременения и долги, узаконена ли перепланировка. Если об этом тактично «умолчать», в дальнейшем эта информация может сильно огорчить покупателя — даже если раньше он пошел бы на встречу, такой обман может его отпугнуть. К слову, недобросовестных продавцов на Домклике становится все меньше благодаря введению платных объявлений — риска наткнуться на уже проданную квартиру у покупателей практически нет.

ЧРЕЗМЕРНАЯ ХВАЛЬБА

«Лучшая квартира в восхитительном районе с превосходным ремонтом»: такие объявления тоже встречаются в Уфе. Оценка — дело субъективное, людям нужны факты. Понятно, что квартиру свою вы нежно любите, но покупателям важно другое. Например, что дом находится в Дёмском районе, где лучше всего обстоят дела с экологией. А вместо «свежего ремонта» лучше написать, что два месяца назад отремонтировали санузел, заменив унитаз, остеклили балкон и пр. О том, как составить продающее объявление, подробнее читайте в журнале сервиса Домклик.

НЕ КРИЧИТЕ!

Мы понимаем, что иногда риелторы бывают настойчивыми, а сами покупатели склонны задавать много неудобных и наивных вопросов. Но постарайтесь быть более терпеливыми. Не стоит писать заглавными буквами «РИЕЛТОРАМ НЕ БЕСПОКОИТЬ!», «СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!» и тому подобное, избегайте большого количества восклицательных знаков. Такая излишняя эмоциональность, наоборот, отпугивает людей.

Избегайте агрессии в объявлениях. Лучше добавьте доброты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежемесячно на сайте Домклик в Уфе ищут жилье порядка 340 тысяч человек, и ваше объявление обязательно найдет своего покупателя. Главное — следуйте нашим советам и не пугайтесь введения платы за размещение. Это закономерный шаг, который призван собрать на площадке только качественные и свежие объявления, а ваше среди них сделать более заметным. С 20 июня база Домклик очистилась на 10-15%: ушли те продавцы, чьи предложения неактуальны. Теперь каждый, кто выбирает сервис для размещения объявлений, может быть уверен — он получит максимальное количество звонков от реальных покупателей, которые доверяют Домклик.