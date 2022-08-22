Буйные соседи и адские запахи: что мешает быстрой и выгодной продаже квартиры в Уфе

Думаете, ключ к успешной продаже квартиры только в цене? Ошибаетесь. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Каждый месяц тысячи горожан выставляют на продажу свои квадратные метры. Но не у всех процесс идет так быстро и легко, как хочется. Вроде бы и дом в престижном районе Уфы, и цена рыночная, а продать ну никак не выходит. Покупатели приходят, смотрят, но больше не звонят. Знакомо? Разбираемся с экспертами сервиса Домклик от Сбера и риелторами Уфы, в чем могут быть причины. Иногда одна маленькая деталь, о которой вы даже и подумать не могли, решает все.

«БАБУШКИН» РЕМОНТ: КАК ВСЕ ИСПРАВИТЬ

Зачастую продавцы, выставляя объявление на сайт, забывают, что, помимо чистых документов и актуальной цены, важен внешний вид квартиры. И не только на фотографиях. «Комсомолка» поговорила с риелтором Юлией Иванчук, чтобы составить топ самых частых причин, по которым после просмотра квартиры покупатели отказываются от сделки.

– Самая частая причина отказов – «бабушкин» ремонт или странная планировка. Покупатели не хотят вкладываться в ремонт, так как чаще всего нужна замена сантехники, окон, полов, остекление балкона. А это затратно. И при этом продавец зачастую не хочет сбавлять цену. В моей практике были ситуации, когда такие объекты продавались очень долго, – говорит Юлия.

Мало кто захочет вкладывать еще несколько миллионов в ремонт. Фото: Александр ГЛУЗ

Совет: Будьте реалистами: чтобы продать такую квартиру, вам либо придется сделать ремонт, либо снизить цену. Как вариант – не «капиталить», а сделать предпродажную подготовку. Для этого даже придумали название хоумстейджинг. Название заморское, а делать лучше по-нашему: организуйте генеральную уборку, почините сломанные розетки, шкафчики, кнопку от унитаза, наконец, смажьте двери, закрасьте царапины и сколы, уберите лишние вещи, положите симпатичный коврик, поставьте вазы с цветами и свечи. Если нужно – можно даже перекрасить кухонный гарнитур. Основная задача – сделать так, чтобы покупатель мог почувствовать, что переезжает в свою новую квартиру, а не в вашу старую. Поэтому уберите ваши сувениры и магнитики, а в декоре выбирайте нейтральные оттенки. Главное – не прятать все на балкон, туда тоже обязательно заглянут.

И не забудьте в этом новом стиле сделать хорошие фотографии для сайта недвижимости, чтобы ваша квартира выгодно выделялась на фоне других. И выбрать для размещения площадку, где качественная база объявлений привлекает максимум реальных покупателей. Например, сервис Домклик от Сбера. Каждый месяц недвижимость в Уфе с помощью этого сайта ищут более 340 000 пользователей. Размещение объявлений в некоторых категориях (сюда входит и продажа «вторички») здесь платное: 99 рублей в месяц. Но даже эта символическая сумма позволяет отсекать сомнительные объекты и несерьезных продавцов, а также быстрее обновлять базу квартир, что повышает интерес и доверие потенциальных покупателей. При желании или если квартиру нужно продать побыстрее – можно приобрести пакет дополнительного продвижения вашего объявления. По подсчетам экспертов, это увеличивает количество звонков до 8 раз.

Сейчас в базе Домклик в нашем городе – более 8,5 тыс. объявлений о продаже квартир на вторичном рынке.

ВОТ ЭТО ЗАПАШОК!

А вот с запахами все сложнее. Особенно если речь идет о животных. А в жизни бывает всякое. По рассказам Юлии, ей приходилось продавать квартиру, в которой пожилые люди держали собаку, не выгуливая ее на улице: вместо горшка стояла картонная коробка, а спал пес в будке, которую смастерили из тумбочки. Представляете себе амбре?

– Многие покупатели отказываются от просмотра таких квартир прямо с порога: у кого-то аллергия, а другие еле сдерживают рвотные позывы, – говорит Юлия Иванчук.

Совет: перед осмотром вызовите хороший клининг и проведите дезинфекцию, чтобы максимально убрать запахи. Используйте диффузоры. И будьте готовы к торгу.

Для одних кошки – в радость, а для других – источник запаха. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но запах животных еще не самое страшное. Сложнее продать квартиру, в которой кто-то умер, а заметили это не сразу. Вот этот запах не могут вынести даже соседи. В таких квартирах, признается риелтор, приходится делать капитальный ремонт, сдирая все до бетона. В практике Юлии был случай, когда внуку пришлось снижать цену на квартиру вдвое (!) после смерти бабушки.

НУ И СОСЕДИ

Думаете, только ремонт и запах в квартире могут оттолкнуть покупателей? Отнюдь. Есть же еще соседи. А соседей, как известно, не выбирают – уж кто заехал. По словам Юлии, окружение играет немалую роль при выборе квартиры.

– Если покупатель приезжает к дому и видит на лавочке у подъезда местных алкашей, а в подъезде стоит запах табака, слышны крики соседей, вой собак, то это может изрядно подпортить картинку, – рассказывает Юлия. – Был случай, когда на первом этаже в подъезде была заброшенная квартира. Видно, что не раз она горела, без окон. Логично, что собираются в ней далеко не самые приятные люди. Естественно, с таким соседством квартиру покупать отказались, даже несмотря на то, что находилась она на другом этаже.

Соседи бывают разными. И иногда они очень сильно мешают продаже квартиры. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Юлия рассказала еще один случай – владелица квартиры на пятом этаже устроила в ней приют для животных. С утра она уходила на работу, а животные весь день выли в унисон.

Совет: Решить вопрос с такими соседями нереально – сам ты их не выселишь. Но можно договориться с местными, попросить их не маячить, когда приедут на просмотр квартиры. Не совсем, конечно, честно, но продать квартиру все же нужно.

Есть еще один лайфхак, опробованный жителями крупных городов: за несколько месяцев до продажи квартиры попробовать сдать ее по очень выгодной цене кому-то, способному «приструнить» проблемных соседей ради собственного комфорта (а значит, и для вашей пользы): например, сотруднику правоохранительных органов.

Продажа квартиры – дело хлопотное, но вполне по силам любому жителю Уфы. Главное, хорошо подготовиться и не совершать некоторых обидных для кошелька ошибок. Подробнее об этом читайте в журнале Домклик.