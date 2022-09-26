Новоселье для пушистиков: как снять квартиру в Уфе, если у вас на руках питомец

Переезд для котиков – всегда стресс. Но и хозяевам приходится поволноваться, чтобы найти новую квартиру для питомца. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Каждый раз, когда я собираюсь менять квартиру, начинаю поиск за полгода», - вздыхает жительница Уфы Марина Ермолаева. А все потому, что вместе с ней переезжают ее питомцы – персидский кот и овчарка. Арендовать квартиру, когда у тебя домашние животные, действительно не так просто (собственники сразу представляют запахи, подпорченные обои, лишний шум). Но вполне реально. Разбираемся с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера, как это можно сделать.

СОГЛАШАЮТСЯ ОХОТНЕЕ

Хорошая новость для владельцев домашних животных: арендодатели стали дружелюбнее к хвостатым постояльцам. Как выяснили эксперты сервиса Домклик, проанализировав рынок аренды в двадцати регионах России, в этом году собственники квартир стали охотнее сдавать недвижимость жильцам с питомцами. Как объяснила руководитель аналитического центра Домклик Мария Ромчанова, все дело в возросшей конкуренции на рынке аренды.

Если у вас большая собака – постарайтесь доказать арендодателю, что она очень воспитанная и дружелюбная. Фото: Лилия КОЗЛОВА

В Уфе доля объявлений с пометкой «можно с животными» составляет 8%. Не так много, как, например, в Москве и Новосибирске, но все же.

Чаще всего, конечно, собственники квартир не против животных, которых не видно и не слышно: рыбки, попугайчики, хомячки. Такой питомец вряд ли будет мешать соседям и не тронет обои (хотя в случае с попугаем мы бы поспорили). Со скрипом, но могут согласиться на декоративных собачек, которые не гадят дома, а если и делают свои дела, то на пеленку. С кошками и крупными собаками – сложнее. Эксперты сервиса Домклик даже составили рейтинг лояльности арендодателей к разным видам зверья – проверьте, на каком месте оказался в нем ваш любимец.

А мы пока расскажем о двух главных правилах, которые стоит соблюдать, если вы с питомцами ищете жилье.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ – НЕ ВРИТЕ

Когда вы звоните по объявлению, лучше сразу задать вопрос – можно ли с животными? Не стоит скрывать наличие питомца – хотя многим удается делать это годами...

- У меня воспитанная кошка, которая никогда не пакостит, - уверяет жительница Уфы Алина Загидуллина. - Поэтому я даже не предупреждаю хозяев о ней. А когда нужно – увожу ее к подруге.

Но обычно тайное всё равно становится явным. И тогда начинаются проблемы. Уфимка Ирина Поволоцкая до последнего скрывала, что живет с кошкой. Благо та вела себя прилично, но спустя 10 лет аренды и 5 разных хозяев она прокололась – очередная собственница пришла за деньгами и увидела кошку. И ей это очень не понравилось, причем не столько сам кот, сколько вранье. Ирине пришлось искать новое жилье.

А если запрет на проживание с животными оговорен в договоре, можно вообще попасть на деньги.

Эти глаза могут растопить сердце любого арендодателя. Если подойти к делу без обмана. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРАВИЛО ВТОРОЕ – БУДЬТЕ ГОТОВЫ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Жительница Уфы Надежда Василевских сдавала квартиру свёкров, пока они были в долгосрочной поездке. Логично, что через полгода она хотела вернуть родственникам жилье в нормальном состоянии. Но молодежь, которая арендовала двушку в центре города, завела котенка без разрешения. И он сильно ободрал дорогой кожаный диван. Вот только платить за новую обивку ребята не хотели и по-тихому съехали. В итоге девушке пришлось за свой счет перетягивать диван. Со следующими арендаторами она поступила умнее – заключила договор и прописала в нем запрет на содержание в квартире животных. И в случае, если бы этот пункт договора был нарушен, хозяйка смело могла подать на них в суд.

Главный принцип аренды с животными: “Мой питомец – моя ответственность”. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чтобы избежать подобных ситуаций и заработать «звездочки» в глазах собственника квартиры, обязательно продемонстрируйте готовность нести ответственность за все действия своего питомца не только на словах, но и в договоре.

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

- Приводите больше аргументов о воспитанности и неагрессивности своего животного, расскажите о хорошей рекомендации от владельцев предыдущей съемной квартиры, - советуют эксперты сервиса Домклик. - Если вы нашли объявление собственника, составленное в легком, неформальном стиле, отправьте такой же милый рассказ о своем питомце и сопроводите его трогательной фотографией. Возможно, это поможет.

Познакомьте собственника жилья со своим питомцем. Это повысит шансы на успех. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Еще один вариант – искать квартиры, которые сдают заядлые кошатники и собачники. Уж они-то более лояльно отнесутся к своим «собратьям» – любителям животных.

В базе недвижимости Домклик сейчас более пятисот объявлений об аренде квартиры в Уфе. Мы уверены, среди них обязательно есть те, кто с радостью примет вас вместе с любимыми пушистиками.