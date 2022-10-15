В Уфе возле «Дома смерти» обнаружили труп 14-летней девочки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера вечером, 15 октября, в Уфе возле недостроенного здания на улице Кирова, известного как «Дом смерти», обнаружили труп 14-летней девочки. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба регионального МВД.

Известно, что погибшая является учащейся 8 класса. Согласно предварительным данным, подросток упала с крыши недостроенного здания.

Как сообщили правоохранители, материалы по факту произошедшего переданы в местное подразделение Следственного комитета. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.