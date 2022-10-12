Пушилин, Мединский и «башкирская мечта»: как прошло открытие памятника генералу Шаймуратову в Уфе

Фото: Валерий ШАХОВ

2022-ой – год открытий в Уфе важных культурных объектов.12 июня, аккурат ко Дню города, жителям башкирской столицы был представлен реконструированный парк культуры и отдыха «Кашкадан». А в День Республики, наконец завершился финальный этап благоустройства Советской площади: на территории появился памятник командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генералу Минигали Шаймуратову.

Генерал-майор Минигали Мингазович Шаймуратов (1899–1943) в годы Великой Отечественной войны командовал первым Особым кавалерийским полком, а с декабря 1941 года – 112-й Башкирской кавалерийской дивизией, которая прошла с боями от Дона до Эльбы свыше четырех тысяч километров и внесла внушительный вклад в победу СССР над фашистской Германией. Легендарный военный погиб во время боев в Луганской области 23 февраля 1943 года.

Идею об установке памятника герою еще в июне 2019 года озвучил глава Башкирии Радий Хабиров. В 2020-ом началась модернизация Советской площади. 1 сентября прошлого года завершился первый этап реконструкции: стартовала работа светомузыкального фонтана. Помимо этого, территория была расширена на шесть метров, было полностью обновлено дорожное полотно, установлена новая ливневая канализация и система наружного освещения, также здесь были размещены скамейки и высажены деревья. Далее началась работа по установке памятника.

Кстати, место для монумента было выбрано неслучайно – именно здесь, на Советской площади, в марте 1942 года Шаймуратов доложил руководству республики, что его бойцы готовы к отправке на фронт.

«ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ИСТОРИИ»

Этой весной на правительственном совещании Радий Хабиров поручил установить на Советской площади памятник генералу Минигали Шаймуратову ко Дню республики – 11 октября. И требование руководителя республики было исполнено в полной мере.

Наверное, можно смело сказать, что на Советской площади не было такого столпотворения очень давно. Несмотря на пасмурную и прохладную погоду, посмотреть на торжественную церемонию открытия памятника пришли сотни уфимцев и гостей столицы.

В мероприятии приняли участие глава Башкирии Радий Хабиров, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, помощник президента России Владимир Мединский, генеральный инспектор Министерства обороны Валерий Баранов, а также автор памятника архитектор Салават Щербаков.

День открытия мемориала, как заявил на мероприятии Радий Хабиров, особый день для всей республики, поскольку имя генерала Шаймуратова «дорого каждому башкортостанцу».

– Но мы постарались сделать этот памятник не только генералу Шаймуратову, а все павшим в боях за родину. Нам очень приятно, что на открытие памятника приехал Денис Пушилин, с которым долгие годы вместе работаем. Уже давно нашу республику и Донбасс связывают очень теплые отношения и, что символично, генерал Шаймуратов погиб, освобождая Донбасс. Это переплетение истории, это то, что нужно нашей молодежи, – считает глава региона.

Открытие посетили глава ДНР Денис Пушилин, помощник президента России Владимир Мединский и скульптор Салават Щербаков Фото: Валерий ШАХОВ

Глава ДНР назвал открытие памятника восстановлением исторической справедливости.

– Радует трепетное отношение к этому и жителей Башкирии, и руководителей республики. Было важно установить единение между Башкирией и Донбассом через общую историю. А она гласит, что генерал Шаймуратов погиб, освобождая Донбасс, однако потом его кавалерийская дивизия двинулась дальше и дошла до самого Берлина. И сейчас история повторяется: жители Донбасса и Башкирии снова плечом к плечу встали на защиту родины, – отметил Пушилин.

Владимир Мединский заявил, что жизненный путь генерала Шаймуратова может быть примером для многих мальчишек.

– Есть такое выражение «американская мечта», оно обозначает из ниоткуда добиться всего, заработать много денег и так далее. Мне кажется, что судьба Шаймуратова – это судьба человека, который действительно всего добился сам. Он был интеллигентом, знал несколько языков, а также был талантливым военачальником и душой своей дивизии. Его судьба – самая настоящая наша мечта, советская мечта, башкирская мечта, русская мечта, – подчеркнул помощник президента.

«БАШКИРИЯ ЭТОГО ЗАСЛУЖИВАЕТ»

Расположенный на Советской площади мемориал состоит из конного памятника высотой 6,5 метров и 24 колонн. По бокам постамента были установлены барельефы, на которых изображены сюжеты из эпоса «Урал-батыр», жизни Салавата Юлаева, подвигов «северных амуров» и 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Автор памятника скульптор Салават Щербаков поделился, что он и его команда почли за честь поучаствовать в работе над мемориалом. По его словам, специалисты пытались отразить в объекте судьбу и образ Шаймуратова, а также величие его подвига и готовность пожертвовать собой.

– Оправдать то доверие, которое на нас возложили, стало сложной для нас задачей. Радий Фаритович обозначил для нас очень высокую планку. То есть, если бы мы были футболистами, то он требовал бы от нас игры на уровне Яшина или Пеле. Но Башкирия того заслуживает, и поэтому мы пытались сделать все, что было в наших силах, – рассказал архитектор.

«ЭТО ДЕНЬ ГОРДОСТИ»

Посмотреть на открытие памятника пришли сотни людей Фото: Валерий ШАХОВ

Как мы уже написали выше посмотреть на церемонию открытия монумента пришли сотни людей. По завершению мероприятия кто-то из граждан принялся внимательно изучать каждую деталь мемориала, кто-то возложил цветы, а кто-то просто фотографировался на фоне памятника.

Многие приходили на площадь целыми семьями. Уфимка Марина решила посетить открытие вместе с мужем и маленьким сыном. Женщина призналась, что очень давно и внимательно следила за ходом реконструкции площади.

– Раньше тут была невзрачная парковка, а потом сделали фонтан, все по уму благоустроили, и с тех пор мы любим тут время от времени гулять. Особенно ребенку здесь нравится: летом из фонтана его было за уши не оттащить. Ну а вот теперь тут еще и такой прекрасный памятник появился и, пожалуй, сейчас Советская площадь – самое красивое место Уфы, – считает горожанка.

Пожилой житель Уфы Сайфи пришел на Советскую площадь вместе с супругой, чтобы не просто посмотреть на торжественное мероприятие, но и почтить память павших в боях военных.

– Сегодняшний день для меня – это день гордости. Минигали Шаймуратов – настоящий сын и герой башкирской земли. Часто спрашивал о нем у молодежи, и, увы, мало что хоть кто-либо слышал. Очень грустно, когда потомки забывают о тех, кто пожертвовал собой во имя жизни и свободы других. Надеюсь, благодаря памятнику это, наконец, исправится. Сейчас непростые времена, и молодому поколению как никогда нужны достойные примеры для подражания, – отметил мужчина.