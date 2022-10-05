В Уфе хотят построить студенческий кампус за 20 млрд: власти объяснили, для чего он нужен

Власти Башкирии опубликовали примерный внешний вид студенческого кампуса в Уфе. Фото: пресс-служба главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что проект студенческого кампуса для Евразийского НОЦ, который он продвигал с прошлого года, получил одобрение на федеральном уровне. На совещании в министерстве высшего образования и науки России было озвучено, что для строительства целого комплекса зданий на южном склоне Уфы выделят 20 млрд рублей. Из них 60% проинвестирует федеральный бюджет.

- Это история не только про общежития. Прежде всего мы создаем современную научно-образовательную среду действительно мирового уровня, пространство для жизни, учебы, науки, спорта и культуры, - написал в своих соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

На что конкретно пойдут эти деньги, зачем вообще нужен совершенно новый студенческий кампус и когда начнется первый этап его строительства, в материале «КП-Уфа».

МЕСТО ДЛЯ КАМПУСА

Весной 2021 года власти Башкирии заявили о запуске грандиозного проекта –строительство студенческого кампуса для будущих ученых и студентов недавно созданного Евразийского научно-образовательного центра в Уфе. Авторами идеи, от задумки до подачи заявки в правительство России на получение финансирования, выступили глава Башкирии Радий Хабиров и тогдашний руководитель его администрации Александр Сидякин. Чтобы «усилить» будущий НОЦ даже было принято решение объединить два вуза республики – БашГУ и УГАТУ.

Такую схему расположения корпусов кампуса ранее публиковали власти Башкирии

Место для строительства комплекса зданий для будущих ученых, выбрали не сразу. Поначалу предполагалось, что кампус воздвигнут на противоположном берегу реки Белая, неподалеку от въезда в Дему. Но выбранный земельный участок оказался проблемным, с точки зрения геологии и проект «переехал» в квартал, ограниченный улицами Тукаева, Заки Валиди, Гоголя и Карла Маркса. Ранее предполагалось, что часть комплекса расположится в частном секторе, в микрорайоне Архиерейка. Но на данный момент проект строительства не предполагает «продления» кампуса на южный склон уфимской горы.

С тех пор как Александр Сидякин покинул пост руководителя администрации главы Башкирии, последовательное продвижение проекта студенческого кампуса для Евразийского НОЦ, взял на себя сам Радий Хабиров. Он же «защищал» его на совещании в министерстве высшего образования и науки России. Как итог – студенческому кампусу быть. К слову, поначалу власти Башкирии озвучивали несколько иную сумму финансирования строительства – 18 млрд рублей, вместо нынешних 20 млрд.

КОГДА НАЧНУТ СТРОИТЬ

О том, для чего вообще нужно строить в Уфе новый студенческий кампус, в беседе с «КП-Уфа» рассказал советник главы Башкирии по науке Руслан Казыханов. Он подчеркнул, что строительство комплекса зданий будет проходить в два этапа и завершится, ориентировочно, к концу 2025 года.

- Первая очередь строительства затронет участок, ограниченный улицами Тукаева и Заки Валиди и коснется реконструкции принадлежащего республике здания, это наш IQ-парк. Здесь работы планируем завершить к концу 2023 года. Вторая очередь же начнется в конце 2023 – начале 2024 года, а завершится строительство в 2025 году, - пояснил советник главы Башкирии по вопросам науки.

Также по словам Руслана Казыханова, в рамках строительства межвузовского студенческого кампуса будет снесен старый корпус бывшего Уфимского завода имени Кирова, на сегодняшний день прилегающего к зданию БашГУ.

Третьим, заключительным, этапом реализации проекта по строительству межвузовского кампуса планировалось благоустройство южного склона реки Белой:

- Мы не исключаем возможности расселения частного сектора на южном склоне, в рамках возможного третьего этапа строительства, но эта задача ставится на период после 2025 года - подчеркнул Казыханов.

На фото: вид на гуманитарный корпус БашГУ, который будет замыкать внутренний двор кампуса Фото: Рустем АХУНОВ

ЗАЧЕМ НУЖЕН

Так для чего же властям Башкирии понадобилось строительство студенческого кампуса? Как отметил советник главы республики, его возведение входит в комплексную задачу развития, в том числе, деятельности Евразийского НОЦ мирового уровня. Чтобы привлечь новые материальные и интеллектуальные ресурсы, нужны современные технологии и развитая инфраструктура. В том числе в рамках такого комплексного подхода, в свое время, было принято решение об объединении двух ведущих вузов – БашГУ и УГАТУ.

- Мы рассматриваем такое объединение, прежде всего, как усиление. В частности, сильный вуз даст рост объемов приема студентов на 10-20%, а для этого нужна соответствующая инфраструктура. Почему, например, наши абитуриенты уезжают поступать в Казань? Потому что у них есть чем привлечь их. В том числе новой современной и комфортной инфраструктурой – к Универсиаде там построили новые общежития, - пояснил в беседе с «КП-Уфа» Руслан Казыханов.