Недавно власти Башкирии объявили, что проект создания в Уфе Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня был одобрен на федеральном уровне. Как заявил глава республики Радий Хабиров, проект победил в правительственном конкурсе и получил официальный статус, а значит, получит в будущем и федеральное финансирование. Что же это за образовательный центр, и что там будет, разбиралась «Комсомолка».КУЗНИЦА КАДРОВКак оказалось, Евразийский научный центр в Уфе работает уже несколько лет. Научную базу составляют ведущие вузы Башкирии, такие как БашГУ, Башкирский аграрный университет, БГПУ имени Акмуллы, УГАТУ, Уфимский нефтяной технический университет, Башкирский государственный медицинский университет, партнером выступает Сколковский институт науки и технологий. Центр сотрудничает с Академией наук Башкирии, Уфимским федеральным исследовательским центром РАН и Институтом проблем сверхпластичности металлов РАН. Список более чем внушительный.Помимо учреждений образования с НОЦ сотрудничают крупнейшие промышленные предприятия Башкирии, для которых, собственно, центр и готовит кадры. Под эгидой Евразийского научно-образовательного центра готовят специалистов в отраслях, которыми так славится наша республика – химия и нефтехимия, добыча углеводородов и других полезных ископаемых, энергетика и производство лекарств. В список партнеров пока входят двадцать предприятий.Власти Башкирии обещают, что в ближайшем будущем, благодаря федеральному финансированию и сотрудничеству со знаменитым научным центром в Сколково, талантливые ученые будут совершать научные открытия. Которые тут же будут внедрять в реальное производство.- К нам потянутся ученые со всего мира, мы сами станем экосистемой, престижной кузницей научных и инженерных кадров. НОЦ – это не только современный студенческий городок, для которого мы отвели территорию в уфимском Забелье, это ещё и особая философия, и атмосфера наукограда, подталкивающая к творчеству и креативу. Это и центр притяжения инновационного бизнеса, который заинтересован в прикладных разработках, это – еще и фабрика стартапов, - резюмировал глава Башкирии Радий Хабиров.ГРАНДИОЗНЫЙ ПРОЕКТПомимо собственно единого научного центра, для Евразийского НОЦ хотят построить специальный студенческий городок на пять тысяч человек. На сегодняшний день известно, что он будет строиться в Демском районе Уфы и будет связан с историческим центром канатной дорогой. Там будут жить иногородние и иностранные студенты со всего мира. Куратор проекта, руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин недавно заявил, что всего за четыре года количество последних возрастет аж в четыре раза.- Наши университеты в рамках программы деятельности НОЦ ставят амбициозные цели по привлечению иностранных студентов. К 2024 году в соответствии с программой деятельности Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Башкортостане мы должны увеличить количество иностранных студентов до 10 000 человек, что в 2,5 раза превышает показатели 2020 года, - говорил Сидякин на международном форуме, прошедшем в Уфе в середине декабря.На бумаге этот проект выглядит по истине грандиозно. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главы Башкирии, на сегодняшний день пока нет конкретной даты начала строительства студенческого городка. Но власти Башкирии обещают сделать все возможное, чтобы реализовать этот проект к 2024 году. Стоимость проекта оценивается в 40,2 млрд рублей.Когда начнется строительство студенческого городка, мы, похоже узнаем уже в следующем году.