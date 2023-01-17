«А был ли в реальности этот диагноз?»: родители малыша, умершего в Башкирии из-за грыжи, впервые откровенно рассказали о трагедии

После рождения Егор 10 дней провел в реанимации, его тщательно обследовали, но никто не говорил о диафрагмальной грыже Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На прошлой неделе мы писали об ужасающей истории, разыгравшейся в одной из больниц Стерлитамака. В отделение детской хирургии привезли четырехмесячного младенца, который вскоре перестал дышать на руках у перепуганной матери, а потом скончался в отделение реанимации. Врачи вынесли вердикт, что малыш умер от ущемления диафрагмальной грыжи – редкого и очень опасного врожденного заболевания, которое характеризуется высокой смертностью. Однако родители Егора категорически не согласны с таким заключением медиков, ведь они много раз обследовали своего первенца в разных больницах, и никогда диагноз «диафрагмальная грыжа» ранее не звучал.

Мы поговорили с Аленой и Альбертом М. (все имена здесь и далее изменены – Ред.) и узнали, почему они уверены, что их сына можно было бы спасти, если бы не бездействие медиков.

«ВЫ – НЕОПЫТНЫЕ РОДИТЕЛИ. СЛЕДИТЕ ЛУЧШЕ ЗА ПИТАНИЕМ»

Как рассказали родители мальчика, Егор – их долгожданный первенец. Беременность протекала у Алены благополучно. На роды женщина отправилась в уфимский перинатальный центр – правда, малыш родился с небольшим весом – всего 2260 граммов. Однако врачи сразу успокоили родителей – вес небольшой, но некритичный. И не таких выхаживали. В итоге через 10 дней, когда Егор набрал вес до 2600, его вместе с мамой выписали домой.

Примерно через месяц после рождения родители заметили в паху у сына небольшой бугорок и сразу же отправились к хирургу, а тот, в свою очередь, направил их в Уфу на дополнительное обследование. Врачи выявили у малыша паховую грыжу. Но перед тем, как ее прооперировать, нужно было поднять гемоглобин ребенка, который был на нижней границе. Вернувшись обратно в Стерлитамак, Алена под контролем участкового педиатра занялась улучшением показателей крови и готовиться к госпитализации.

По словам экспертов, вовремя обнаруженная диафрагмальная грыжа оперируется, а ребенок выживает Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О дальнейших событиях, которые разворачивались 4 января, родителям до сих пор трудно вспоминать без слез. Накануне вечером их веселый и жизнерадостный малыш начал капризничать, плакать, отказываться от еды. Обеспокоенная мать вызвала скорую, которая отвезла Егора в отделение детской хирургии. Но там врач, бегло осмотрев ребенка, заявил, что это обычные колики. И вообще, мамочке следовало бы лучше следить за своим питанием, если кормит сына грудью.

- Нам говорят – мол, вы неопытные еще родители, паникуете почем зря. Но я же вижу, что с ребенком что-то не так. Что он плачет и никак не успокаивается. Ведь это же ненормально! – возмущается отец Егора Альберт М.

В итоге уже дома у малыша появились рвотные позывы, пришлось снова вызывать скорую, но приехавший на вызов фельдшер заявил, что это «режутся зубки», нужно просто потерпеть пару дней. Ночью состояние Егора еще больше ухудшилось – он не спал, по-прежнему отказывался от еды, обессилел.

- Утром 4 января мы снова вызвали скорую. Фельдшер измерил температуру, которая уже поднялась до 38, осмотрел грыжу и велел срочно ехать в хирургию. Там сыну снова сделали клизму и укол, взяли анализ крови и отправили на рентген. Сын уже к тому времени покрылся синими пятнами, уже даже не плакал, а только стонал, - с ужасом вспоминает мама мальчика.

А потом произошло самое страшное: на руках Алены ребенок перестал дышать. Его срочно забрали в реанимацию, но через 40 минут вышел врач и сообщил, что малыша не смогли спасти…

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ЗЛОПОЛУЧНЫЙ ДИАГНОЗ?

Едва оправившись от первого шока, у супругов появилось множество вопросов.

Во-первых, во время последнего приезда на скорой в больницу между поступлением и рентгеном прошло довольно много времени. Можно было бы спасти ребенка, если бы все необходимые анализы и исследования врачи провели сразу, а не через пару часов?

И самое главное – откуда же в результатах вскрытия появился тот самый диагноз «ущемление диафрагмальной грыжи», ведь ребенка неоднократно обследовали в разных больницах?

- И во время беременности сколько раз мы делали УЗИ плода, и после родов. После рождения сына несколько раз обследовали в перинатальном центре в Уфе. Все результаты обследований сохранены, все задокументировано. Да и когда выявили паховую грыжу, ну неужели из всех врачей никто не смог увидеть эту диафрагмальную грыжу? А был ли в реальности этот диагноз? – задаются вопросами супруги.

Наш эксперт – врач-педиатр Дилшод Рузиев, к которому мы обратились за комментарием, как вообще можно было не увидеть на УЗИ диафрагмальную грыжу, тоже выразил свое недоумение. По словам доктора, этот диагноз чаще всего диагностируется еще во время беременности. Очень трудно не заметить петли кишечника или желудок в грудной клетке. А уж речи о том, чтобы перепутать паховую и диафрагмальную грыжу, и вовсе идти не может. Это два совершенно разных диагноза.

- Я так мечтал вырастить своего сына настоящим мужчиной, патриотом своей страны. И самое страшное, наверное, даже не в том, что так все произошло. А в том, что никто не хочет признавать свою ошибку, а наоборот пытаются ее скрыть. А это значит, что кто-то может снова оказаться на месте моего сына, - вздыхает Альберт М. – Эта боль навсегда останется с нами.

ОФИЦИАЛЬНО

История вызвала большой резонанс – по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина следователи в Стерлитамаке возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Халатность" Фото: Рустем АХУНОВ

- В настоящее время организован комплекс следственных действий и экспертиз с целью установления всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, - подтвердили в региональном ведомстве.

Также контроль за расследованием уголовного дела взял на себя и прокурор республики Игорь Пантюшин. Минздрав Башкирии также подтвердил, что проводит по данному инциденту собственную служебную проверку.

В свою очередь, убитые горем родители Егора сейчас хотят добиться только одного – справедливости.

«Комсомольская правда – Уфа», в свою очередь, продолжает следить за развитием событий.