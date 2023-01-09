Врачи реанимации почти час пытались спасти малыша, но все было безрезультатно Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительница Стерлитамака Анастасия К. пожаловалась, что ее четырехмесячный сынишка якобы скончался из-за халатности медиков. Свое обращение женщина оставила на странице в соцсетях Радия Хабирова с просьбой разобраться в случившемся и наказать виновников трагедии.

«У ВАС КОЛИКИ, СЛЕДИТЕ ЗА ПИТАНИЕМ»

Как рассказала убитая горем женщина, все произошло 4 января, в разгар новогодних праздников. Накануне малыш стал вести себя беспокойно, постоянно плакал словно от боли, отказывался от еды. Попытки успокоить ребенка ни к чему не привели, и тогда родители вызвали скорую помощь. Медики отвезли малыша в отделение детской хирургии.

- Врач осмотрел нас и сказал, что это колики, прописал клизму и укол спазмолитика. Я ему стала говорить, что у нас паховая грыжа (мы готовились к операции в Уфе). Медсестра сделала нам манипуляции в грубой форме, и затем стала нас выгонять с приемного покоя, так как ей надо принимать других пациентов. Снова спустился врач, помял живот, намял паховую грыжу и сказал следить мне за питанием, так как ребенок на грудном вскармливании, - рассказывает Анастасия К.

Несмотря на все процедуры, малыш продолжал плакать, но маму с сыном отправили домой. Вскоре у мальчика появились рвотные позывы, и женщина снова вызвала скорую. Приехавший на вызов фельдшер измерил температуру, послушал легкие, а потом вынес вердикт, что это режутся зубки, и нужно просто подождать. Ночью состояние малыша сильно ухудшилось: он не спал, отказывался от еды, стал вялым.

- Утром 4 января мы снова вызвали скорую. Фельдшер измерил температуру, которая уже поднялась до 38, осмотрел грыжу и велел срочно ехать в хирургию. Там сыну снова сделали клизму и укол, взяли анализ крови и отправили на рентген. Сын уже к тому времени покрылся синими пятнами, уже даже не плакал, а только стонал, - с ужасом вспоминает Анастасия.

А дальше произошло самое страшное: ребенок просто перестал дышать. Его срочно отправили в реанимацию, а через 40 минут ошарашенным родителям сообщили, что их долгожданного первенца не удалось спасти…

- В заключении о смерти написано, что мой сын умер от врожденной диафрагмальной грыжи. С диагнозом мы не согласны, так как его при рождении не было, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» Анастасия.

Сейчас женщина намерена добиваться справедливости и наказать виновных в смерти сына, написав заявление в следственный комитет и прокуратуру. Также она обратилась к главе Башкирии, чтобы тот поручил проверить действия врачей на халатность.

«ПРИ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕ ЛЕТАЛЬНОСТЬ КРАЙНЕ ВЫСОКАЯ»

В Минздраве Башкирии уже прокомментировали данную ситуацию, сообщив, что ребенка доставили в больницу с подозрением на ущемление паховой грыжи. Именно с этим диагнозом малыш состоял на учете у хирургов, которые готовили его к плановой операции. Как уточнили в ведомстве, при первичном осмотре мальчика признаков ущемления грыжи не наблюдалось, она легко вправлялась в брюшную полость через паховый канал. Когда состояние ребенка улучшилось, его отпустили домой. И даже когда ночью скорая снова привезла ребенка в отделение, при осмотре показаний к экстренной госпитализации не было.

А уже утром родители снова привезли сына в приемное отделение, но во время взятия анализов его состояние резко ухудшилось. Ребенок потерял сознание, поэтому его сразу же госпитализировали в реанимацию и сделали рентген, где впервые был поставлен куда более серьезный диагноз - диафрагмальная грыжа с ущемлением и развитием серьезных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Несмотря на все усилия врачей, через 55 минут реанимационных мероприятий ребенок скончался.

- Согласно статистике, у детей с заболеванием «ущемленная диафрагмальная грыжа» наблюдается крайне высокая летальность в связи с молниеносным развитием осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы за счет сдавления жизненно-важных органов. Приносим родителям и близким соболезнования. По данному случаю Министерство здравоохранения в настоящее время проводит проверку всех этапов оказания медицинской помощи, - добавили в пресс-службе ведомства.

ОФИЦИАЛЬНО

Также трагедией уже заинтересовались следователи. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти четырехмесячного ребенка в Стерлитамаке и выяснить, действительно ли медики не оказали всю необходимую помощь маленькому пациенту, несмотря на жалобы родителей, что их сыну становится все хуже.

- Глава ведомства поручил всесторонне изучить доводы потерпевшей стороны, провести необходимые экспертизы, ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.