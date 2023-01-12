Грыжу не перепутаешь! Опытный врач-педиатр высказался о гибели четырехмесячного мальчика в больнице Башкирии

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В Башкирии продолжают обсуждать печальную историю гибели четырехмесячного младенца из Стерлитамака. Он скончался в больнице из-за осложнения врожденного заболевания – диафрагмальной грыжи. Убитые горем родители уверены, что во всем виновата халатность медиков, следователи возбудили уголовное дело, а в Минздраве отмечают, что диагноз малыша был слишком серьезный и часто заканчивается летальным исходом.

Чтобы выяснить, как вообще можно спутать паховую и диафрагмальную грыжу и обнаружить столь опасную патологию лишь спустя несколько месяцев после рождения, мы обратились за комментарием к врачу-педиатру, специалисту в области гастроэнтерологии с огромным опытом работы Дилшоду Рузиеву.

«ПЕРЕПУТАТЬ ГРЫЖИ НЕВОЗМОЖНО»

Как отметил доктор, врожденная диафрагмальная грыжа действительно очень опасное заболевание, которое не всегда определяется на скрининге во время беременности. Дело в том, что скрининги больше нацелены на обнаружение именно генетических заболеваний, а диафрагмальная грыжа таковым не является. Зато эта патологию прекрасно можно заметить на УЗИ и рентгенограмме. Да и перепутать паховую и диафрагмальную грыжу очень сложно, а точнее – почти невозможно.

- Паховой грыжу с диафрагмальной никогда не перепутаешь. У них локализация в совершенно разных местах. Если паховая грыжа располагается в паховом канале и представляет собой выпячивание сальника, брыжейки и других элементов кишечника, то диафрагмальная грыжа локализуется в грудной клетке, из-за чего элементы грыжи (желудок, кишечник) могут через пищеводное отверстие в диафрагме проникать в грудную полость, - объясняет наш эксперт.

Также Дилшод Рузиев подчеркивает, что диафрагмальная грыжа наиболее опасна именно в первые несколько дней после рождения ребенка, в дальнейшем она уже очень редко оборачивается летальным исходом (при условии, что нет ущемления) и хорошо оперируется.

- Я сам лично видел, как оперировали ребенка с врожденной диафрагмальной грыжей – и все прошло очень успешно, малыш быстро пошел на поправку. Повторюсь, если нет ущемления стенок пищевода, желудка или петлей кишечника, тяжелые последствия – большая редкость. По всей видимости, в данном случае речь идет именно об ущемлении, и тогда очень странно, что ребенка сразу не отправили на дополнительное обследование, - дополняет наш эксперт.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, что состояние малыша резко ухудшилось 3 января – малыш стал плакать, отказываться от еды. Поскольку у ребенка была диагностирована паховая грыжа и даже была назначена операция, родители сразу вызвали скорую помощь. Прибывшие на вызов медики отвезли ребенка в отделение детской хирургии, но там врачи заявили, что это всего лишь колики, и маме нужно лучше следить за питанием. После клизмы и укола спазмолитика четырехмесячного малыша отправили домой, где ему становилось только хуже. Родители снова вызвали скорую, но фельдшер списал беспокойное состояние ребенка на режущиеся зубки. Когда утром 4 января к отказу от еды добавились рвотные позывы, мама снова вызвала скорую, а те уже отвезли ребенка обратно в хирургию.

- Фельдшер измерил температуру, которая уже поднялась до 38, осмотрел грыжу и велел срочно ехать в хирургию. Там сыну снова сделали клизму и укол, взяли анализ крови и отправили на рентген. Сын уже к тому времени покрылся синими пятнами, уже даже не плакал, а только стонал, - с ужасом вспоминает Анастасия К.

А затем произошло самое страшное: ребенок перестал дышать. Его забрали в реанимацию и пытались вернуть к жизни, но врачи уже не смогли ничего сделать. Позже в результатах вскрытия появится диагноз «ущемление диафрагмальной грыжи».

- Согласно статистике, у детей с заболеванием «ущемленная диафрагмальная грыжа» наблюдается крайне высокая летальность в связи с молниеносным развитием осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы за счет сдавления жизненно-важных органов, - отметили в пресс-службе регионального Минздрава.

Вот только родители маленького мальчика в недоумении: как можно было не выявить диафрагмальную грыжу ранее, и почему медики вовремя не распознали ее ущемление? В этом сейчас разбираются и следователи, которые уже по поручению главы Следственного комитета РФ, возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

- В настоящее время организован комплекс следственных действий и экспертиз с целью установления всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, - подтвердили в региональном ведомстве.

Также контроль за расследованием уголовного дела взял на себя и прокурор республики Игорь Пантюшин.

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования родителям умершего малыша и продолжает следить за развитием событий.