Толпы уфимцев проводили в последний путь своего первого президента Муртазу Рахимова

Похоронили первого президента на Мусульманском кладбище Фото: Рустам МАКСЮТОВ

Похороны первого президента Башкортостана стали событием, объединившим всю республику. Муртаза Рахимов уже долгое время как отошел от дел и не проявлял никакой политической активности, но его имя сохранилось в народе, и, как кажется, со временем его стали любить только больше. Люди, которые никогда с ним не общались, вдрызг ревели и не могли поверить, что это произошло. Связано это с тем, что Муртаза Губайдуллович в душе целых поколений останется как свой «бабай», способный запросто остановиться на улице и поговорить с совершенно любым человеком: будь то комбайнер или доярка, дворник или строитель. Эта простота и осталась в памяти, поэтому его смерть стала настоящим горем для всех.

На входе собралось много желающих проститься Фото: Рустам МАКСЮТОВ

НЕОЖИДАННЫЙ ПРИЕЗД ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Когда казалось, что траурное мероприятие в ГКЗ «Башкортостан» уже закончилось, ведущие даже официально успели объявить его закрытым, вдруг пришла информация из аэропорта – в Уфе приземлился борт №1. Выяснилось, что Владимир Путин отложил все свои дела и вылетел в столицу Башкирии лично проститься со своим старым добрым приятелем, которого неимоверно уважал.

- Он внес существенный вклад в развитие республики в ее новом качестве – в качестве субъекта Российской Федерации. Он проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России и без всякого преувеличения сыграл очень важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории. Это огромная его заслуга. Искренние слова соболезнования хочу передать всем его близким, руководству республики и всем жителям Башкортостана, - сказал после прилета президент страны.

Перед телом Муртазы Губайдулловича Путин возложил цветы и буквально завис на продолжительное время. Какие мысли посещали президента в этот момент и о чем он думал, так и останется загадкой. После этого он несколько раз поклонился и, выдохнув, в последний раз взглянул в лицо первого президента Башкирии.

Глава Башкирии Радий Хабиров лично провожал Рахимова в последний путь Фото: Рустам МАКСЮТОВ

ПЕРЕКРЫТЫЕ УЛИЦЫ И ТРАУРНАЯ ПРОЦЕССИЯ

Практически все центральные улицы Уфы были перекрыты. При этом какого-то особого недовольства среди автомобилистов заметно не было – все прекрасно понимали, что происходит. Даже, когда видели, что выезд со двора перекрыт блоками, просто молча разворачивались и пытались выехать с другой стороны.

Некоторые дворы были перекрыты блоками Фото: Рустам МАКСЮТОВ

Несмотря на довольно крепкий мороз, огромные группы людей стояли на улицах и просто ждали, когда траурная процессия проедет мимо них. Сотрудников полиции было очень много, но никаких эксцессов не наблюдалось. Правоохранителям даже ничего говорить не приходилось.

Люди смотрят за движением траурной процессии Фото: Рустам МАКСЮТОВ

От ГКЗ «Башкортостан» до мусульманского кладбища километра три. В последний кортеж первого президента вошли около десятка автомобилей, в которых сидели VIP-гости и родственники.

Родственники Муртазы Губайдулловича Фото: Рустам МАКСЮТОВ

НА КЛАДБИЩЕ СДЕРЖИВАТЬ ЭМОЦИИ НЕ УДАВАЛОСЬ

Могила Муртазы Рахимова расположилась практически у самого входа в мусульманское кладбище. Хоронили президента под гимн Башкортостана в исполнении оркестра. Именно тут и началась самая эмоциональная часть мероприятия. Сдерживать слезы ни у кого уже не получалось.

Провожали своего первого президента флагами Фото: Рустам МАКСЮТОВ

Полицейские дали время спокойно проститься родственникам, и только потом запустили всех желающих, которых набралось несколько сотен. Абсолютно у каждого пришедшего была своя история знакомства с Муртазой Губайдулловичем: кто-то будучи школьником стоял с ним во время открытия ФОКа, кто-то жал руку во время открытия завода и демонстрации нового производства.

- Мы никогда его не забудем. Он столько сделал для нашей республики и лично для каждого жителя республики, - в один голос утверждали пришедшие.

Многие не могли сдержать слез Фото: Рустам МАКСЮТОВ

Во время прощания едва даже чуть не произошла трагическая случайность. Одна из женщин с криками «Ну почему? Ну почему?» на эмоциях едва не упала. Ее вовремя подхватили стоявшие рядом мужчины. Вот настолько тяжело было принять реальность, что Муртазы Губайдулловича больше нет в живых.

Венков было очень много Фото: Рустам МАКСЮТОВ

- О, Аллах, мы также просим, чтобы ты принял все его богоугодные дела, все его старания во благо жителей и всех людей, за которых он старался. Просим, чтобы ты простил его по своей милости и ввел в райские свои сады, - прочитал последнюю молитву хазрат Айнур Биргалин. В этот момент все, кто оказался рядом, просто плакали.

На могиле установили временный памятник, в скором времени должны воздвигнуть склеп. Само место погребения буквально завалили цветами и венками. Вокруг Муртазы Губайдулловича покоятся обычные жители Башкирии, как бы символически подчеркивая его простоту и близость к народу.

Люди все прибывали и прибывали Фото: Рустам МАКСЮТОВ

Даже спустя часы после погребения поток людей не останавливался, все непременно желали проститься лично.

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