На гражданскую панихиду в память о Рахимове пришли тысячи людей Фото: Павел КРАЙНОВ

Утром 13 января в уфимском концертном зале «Башкортостан» прошла гражданская панихида и траурный митинг в память о первом президенте Башкирии Муртазе Рахимове. Видный политический деятель всероссийского масштаба скончался 11 января 2023 года.

Попрощаться с легендарным политиком, возглавлявшем Башкирию на рубеже 20 и 21 веков пришли тысячи простых жителей республики, общественные и религиозные деятели, политики и чиновники. Гроб с телом Муртазы Рахимова установили на сцене ГКЗ «Башкортостан», в 9 часов утра стали запускать всех, кто пожелал лично попрощаться с экс-президентом. Очередь на входе в здание растянулась на десятки метров.

Очередь из желающих попрощаться с Муртазой Рахимовым растянулась на десятки метров

Траурный митинг в память о Муртазе Рахимове начался в 12 часов дня. Все это время и до самого конца на стуле, рядом с украшенным флагами и официальной символикой России и Башкирии, сидела вдова покойного Луиза Рахимова. Каждые пять минут по сцене маршем проходил почетный караул.

К началу траурного митинга в честь усопшего перед открытым гробом Муртазы Рахимова собралась гора красных гвоздик, которые несли в память о первом президенте простые жители Башкирии.

Попрощаться с Муртазой Рахимовым приехал Президент России Владимир Путин. Фото: пресс-служба главы Башкирии

Вскоре зал заполнился людьми. Среди них были и желающие отдать дань уважения обычные граждане, так и депутаты и чиновники разного уровня. Провел траурный митинг спикер башкирского парламента Константин Толкачев. Со сцены прозвучали слова соболезнования в адрес родных и близких Муртазы Рахимова и самые теплые слова в память о первом президенте Башкирии.

На траурный митинг прибыли экс-президент республики Татарстан Минтимер Шаймиев и действующий руководитель соседнего региона Рустам Минниханов, полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, верховный муфтий России Талгат Таджуддин и другие почетные гости. Каждый из приглашенных выразил глубокие соболезнования в адрес семьи Муртазы Рахимова и разделил горечь утраты со всей Башкирией.

Лично попрощаться с первым президентом Башкирии прибыл в Уфу Президент России Владимир Путин.

Траурная процессия с гробом Муртазы Рахимова направилась через весь центр Уфы на старое мусульманское кладбище. Экс-президента Башкирии похоронят с воинскими почестями и дадут залп из пушки.