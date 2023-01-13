На мусульманском кладбище в Уфе прошли похороны Муртазы Рахимова

Отдать последние почести Муртазе Рахимову пришли тысячи жителей Башкирии Фото: Рустам МАКСЮТОВ

Сегодня, 13 января, на старом мусульманском кладбище в историческом центре Уфы похоронили первого президента Башкирии Муртазу Рахимова.

Рано утром в ГКЗ «Башкортостан» началась гражданская панихида и траурный митинг в память о тяжеловесе российской политики. Попрощаться с «Бабаем», как ласково называли его жители республики, приехали почетные гости. В том числе, Президент России Владимир Путин. О том, как проводили в последний путь Муртазу Губайдулловича, читайте в материале «КП-Уфа».

Муртазу Рахимова похоронили на старом мусульманском кладбище в историческом центре Уфы Фото: Рустам МАКСЮТОВ

По завершении траурного митинга гроб с телом Муртазы Рахимова вынесли из здания концертного зала и повезли на старое мусульманское кладбище, что неподалеку от Телецентра. К месту последнего пристанища экс-президента повез катафалк черного цвета в сопровождении кортежа с членами семьи и чиновниками. Следом за ними двигалась пешая траурная процессия. Проводить в последний путь и отдать дань уважения пришли тысячи простых жителей республики.

Траурная процессия прошла по всему историческому центру города Фото: Рустам МАКСЮТОВ

По пути следования катафалка было полностью перекрыто движение транспорта. Исторический центр Уфы в эти часы превратился в пешеходный. Выезды со дворов на центральные улицы, Пушкина и Ленина, были заблокировали бетонными блоками, на каждом шагу дежурили экипажи ДПС.

На кладбище, куда проститься с Муртазой Губайдулловичем прибыли как простые жители республики, так и чиновники, также было многолюдно. Желающих бросить горсть земли на прощание собралось так много, что места для всех не хватило. Попрощался со своим наставником и глава Башкирии Радий Хабиров.

На кладбище пришли тысячи жителей Башкирии, желающих попрощаться с первым президентом республики Фото: Рустам МАКСЮТОВ

Не обошлось и без неприятностей. В какой-то момент одной из женщин, пришедших попрощаться с первым президентом Башкирии, стало плохо. Ее взяли под руки несколько мужчин и увели от могилы. После того, как все желающие бросили горсть земли, хазрат Айнур Биргалин прочитал молитву в память о Рахимове.

- О Всевышний, о Милосердный! Мы сегодня просим прощения за все грехи нашего первого президента Муртазы Губайдулловича Рахимова. О Аллах, мы также просим, чтобы ты принял все его богоугодные дела, все его старания во благо жителей и всех людей, за которых он старался. Просим, чтобы ты простил его по своей милости и ввел в райские свои сады, - прочитал молитву Айнур Биргалин.

Могила Муртазы Рахимова расположена в самом начале старого мусульманского кладбища Фото: Рустам МАКСЮТОВ

После последней молитвы могилу Муртазы Рахимова закопали и поставили на ней временный памятник. Так завершились похороны первого президента Башкирии, умершего на 89-м году жизни.