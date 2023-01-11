Умер первый президент Башкирии: что известно о смерти Муртазы Рахимова

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11 января скончался первый президент Башкирии Муртаза Рахимов – что известно о его смерти.

Рахимов был настоящим феноменом башкирской политики. Человек, начинавший карьеру простого рабочего, добился своего и стал первым президентом Башкирии. Муртаза Рахимов был силен и энергичен, несмотря на преклонный возраст, но, к сожалению, годы взяли свое.

ЧТО ИЗВЕСТНО О СМЕРТИ МУРТАЗЫ РАХИМОВА

Первыми о гибели первого президента Башкирии сообщили журналисты уфимского портала Пруфы – он напрямую связан с Рахимовыми через племянницу покойного Рауфу Гареевну. Позже информацию подтвердили в пресс-службе главы Башкирии. Муртаза Рахимов умер в возрасте 88 лет и месяц не дожил до 89-летия.

Слухи о том, что у первого президента Башкирии ухудшилось здоровье появились еще летом 2022 года. Тогда журналисты выяснили, что он находится в уфимской больнице для VIP-пациентов. Позже близкие Рахимова объяснили ситуацию тем, что Муртаза Губайдулович проходил плановую проверку здоровья.

Во время пресс-конференции в конце 2022 года глава Башкирии Радий Хабиров неожиданно обмолвился о здоровья Муртазы Рахимова. По словам руководителя республики, его предшественник был болен и Хабиров собирался его навестить.

ПРИЧИНА СМЕРТИ МУРТАЗЫ РАХИМОВА

Информация об уходе из жизни первого президента Башкирии появилась меньше часа назад, поэтому сейчас затруднительно назвать точную причину смерти Муртазы Рахимова. К тому же, диагнозы пациентов всегда являются медицинской тайной, поэтому врачи их обычно не разглашают. Если семья Рахимовых решится, то они сами озвучат причину смерти Муртазы Губайдуловича.