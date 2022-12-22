Хабиров рассказал о состоянии здоровья первого президента Башкирии Муртазы Рахимова

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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что первый президент республики Муртаза Рахимов «немного побаливает». Об этом он сообщил в ходе интервью с руководителями государственных СМИ 22 декабря.

– Он немного побаливает, скажем так. Мы были у него недавно относительно. Мы очень-очень благодарим его за работу и всегда с глубочайшим уважением [относимся]. Я к Муртазе Губайдулловичу перед новым годом обязательно зайду, – сказал руководитель региона.

Напомним, летом текущего года Муртаза Рахимов попал в больницу.