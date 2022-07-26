Стало известно, почему первый президент Башкирии Муртаза Рахимов попал в больницу

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Стало известно, почему бывший президент Башкирии Муртаза Рахимов оказался в республиканском клиническом госпитале ветеранов войн в Уфе. Как рассказали «КП-Уфа» в министерстве здравоохранения республики, Рахимов проходит в дневном стационаре лечебницы диспансеризацию и профессиональный осмотр.

– Состояние его здоровья удовлетворительное. Он не госпитализирован, – добавили в ведомстве.

Напомним, Муртаза Рахимов был президентом Башкирии с 1993 по 2010 год. До этого он еще на протяжении трех лет возглавлял Верховный Совет Башкирской АССР. Сейчас ему 88 лет.