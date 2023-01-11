В Уфе презентовали новый вуз, созданный после объединения БашГУ и УГАТУ

Презентация бренда состоялась в стенах университета. Фото: Евразийский НОЦ

В Уфе представили бренд нового суперуниверситета, созданного после объединения БашГУ и УГАТУ. Презентация бренда и фирменного стиля состоялась в стенах Уфимского университета науки и технологий 10 января 2023 года.

На пресс-конференции в стенах созданного в прошлом году УУНиТ презентовали бренд и слоган нового вуза. Концепцию фирменного стиля и оформления представили сотрудники брендингового агентства «ENDY». Участникам показали логотип университета, презентовали дизайнерские решения в цветах вуза и разъяснили, почему был выбран именно такой стиль.

ЛОГОТИП И СЛОГАН

Как отметили в публикации по итогам пресс-конференции на сайте Евразийского НОЦ, за брендбук в таких цветах, логотип и фирменный стиль проголосовали в общей сложности 70% опрошенных студентов, преподавателей и сотрудников вуза. Голосование длилось три месяца, в нем приняли участие более двух тысяч человек. Как оказалось, более 40% опрошенных – студенты первого курса.

В итоге, по результатам опроса победил представленный 10 января 2023 логотип, цветовое оформление и слоган Уфимского университета науки и технологий. Так в качестве основного цвета был выбран фиолетовый. Им будут оформлять, например, фирменные футболки и другую сувенирную продукцию.

Логотип УУНиТ сделали лаконичным. В основе лежит буква «У», состоящая из двух плоскостей, расширяющихся от центра. Как пояснили создатели, это должно означать постоянное движение к будущему и стремительному развитию.

Определился новый университет и со слоганом: «Изобретая лучшее будущее».

Цветом нового университета стал фиолетовый. Фото: Евразийский НОЦ

Презентацию фирменного стиля и бренда УУНиТ прокомментировал советник главы Башкирии по науке Руслан Казыханов.

- Сегодня происходит важное событие в жизни вуза – определяется корпоративная культура крупнейшего университета республики. Уверен, что бренд Уфимского университета будет узнаваем на образовательном рынке региона и страны, - подчеркнул Казыханов.

ДОЛГИЙ ПУТЬ

Напомним, впервые власти Башкирии заговорили о намерении объединить два ведущих вуза республики в один еще в январе 2021 года. Как неоднократно отмечал затем глава региона Радий Хабиров, идея принадлежала ему и руководителю его администрации Александру Сидякину.

Причину объединения БашГУ и УГАТУ Хабиров также неоднократно озвучивал в своих интервью и постах в соцсетях. Чтобы участвовать в федеральной программе «Приоритет 2030», предполагающей внушительное финансирование и чтобы абитуриенты из республики не уезжали поступать в другие регионы. Подробно об этом в свое время в беседе с «КП-Уфа» рассказывал занимавший тогда пост руководителя администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

Новый вуз войдет в Евразийский Научно-образовательный центр, созданный на базе крупнейших университетов. Специально для его «раскрутки» власти Башкирии получат или из федерального бюджета деньги на строительство студенческого кампуса. Его стоимость оценили в 20 млрд рублей, а займет он территорию в пределах главного корпуса БашГУ и бывшего завода имени Кирова, что совсем рядом с университетом.