«В этой деревне ни одного ДТП»: в ГИБДД поблагодарили жительницу башкирского села, сделавшую ледяного гаишника

«Ледяной экипаж ДПС» дежурит в селе Новобайрамгулово в Учалинском районе Башкирии. Фото: ГИБДД по РБ

Жительница села Новобайрамгулово Учалинского района Башкирии Файза Фаттахова, сделавшая ледяные фигуры гаишника и машины ДПС, получила благодарность от местного отделения ГИБДД.

В новогодние праздники перед домом Файзы Фаттаховой появились две ледяные скульптуры – сотрудника Госавтоинспекции и патрульного автомобиля ДПС. Фотография этой необычной композиции моментально облетела всю страну, а креативный подход к профилактике ДТП отметили в местном отделении ГИБДД по Башкирии.

Фигура сотрудника ДПС предостерегла многих жителей села от желания сесть за руль в состоянии опьянения. Фото: ГИБДД по РБ

Как оказалось, многие местные жители приняли ледяные скульптуры за настоящий экипаж ДПС. Все новогодние праздники ледяной гаишник стоял на страже порядка, предостерегая односельчан Файзы Фаттаховой от желания сесть за руль в нетрезвом состоянии. Недавно в гости к скульптору приехали уже настоящие инспекторы ГИБДД и вручили ей благодарность от руководства, а также вкусный гостинец – тортик.

Новогоднюю инициативу жительницы башкирского села отметили в ГИБДД по Башкирии.

- Творчество местной жительницы на самом деле в новогодние выходные дни послужило помощью местной Госавтоинспекции в деле профилактики дорожно-транспортных происшествий. Ведь за эти длинные выходные в этой деревне ни одного ДТП не зарегистрировано. За креативный подход и оказанную помощь в деле сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения руководство местного отделения Госавтоинспекции объявило ей благодарность, - отметили в пресс-службе ведомства.

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