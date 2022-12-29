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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 4:50

В Башкирии вандалы отломали руку ледяной копии памятника «Родина-мать»

Местные жители возмутились поступком неизвестного злоумышленника
Источник:kp.ru
фото: vk.com // Анонимно об Учалах

фото: vk.com // Анонимно об Учалах

В башкирском городе Учалы вандалы отломали руку ледяной копии памятника «Родина-мать» на территории новогоднего городка. Фото поврежденной скульптуры появилось в городских сообществах «ВКонтакте» 28 декабря.

Местные жители возмутились поведением неизвестного злоумышленника.

– Художники так старались, в темноте даже работали, возможно, многие после трудового дня! – написала в комментариях Райля Юсупова.

– Раньше люди были – созидатели, а сейчас поколение – разрушителей. Слов нет! – с негодованием отметила Зульфия Воинцева.

По словам горожан, случаи вандализма на ледовых городках Учалов были и в прошлые годы. Жители заявили о необходимости установить там камеры наблюдения, чтобы вандалов можно было вычислить и наказать.

Напомним, в Уфе в январе текущего года вандалы повредили горку – ее пришлось демонтировать.