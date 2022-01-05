Снегурочка-зомби и упоротый тигр: самые жуткие ледяные скульптуры, которые встречались в Башкирии

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Каждый Новый год Башкирия преображается: яркая иллюминация, затейливые ледяные скульптуры, красавицы-елки украшают каждый город. Даже в деревнях и селах местные жители соревнуются между собой: кто лучше украсит свой двор. Порой фантазия авторов зашкаливала, а где-то подвело мастерство исполнения. Покажем самые жуткие ледяные скульптуры, которые украшали новогоднюю Башкирию.

В этом бенгальском белом тигре прекрасно все. Вы только посмотрите, какая грация, какие мощные лапы, какой выразительный разрез глаз! А уж эти черные полосы (вполне себе симметрично расходящиеся по телу) и вовсе сводят с ума.

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Еще один символ Нового года. Ничего, что тигр слегка подустал и почти подрастерял свои полоски, к 5 января многие и похуже выглядят.

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А это, мы так полагаем, знаменитые Чебурашка и крокодил Гена. Надеюсь, местные дети не плачут, проходя мимо этих сказочных персонажей, так выглядят они, если честно, очень пугающе. А зелено-синие брызги краски, густо усеивающие снег вокруг, и вовсе добавляют сходства с какими-то мутантами.

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Если в вашем дворе выпало мало снега, или не хватает фантазии наваять какой-нибудь ледяной шедевр – не беда! Позаимствуйте у детей или соседей как можно больше мягких игрушек, рассадите их посимпатичнее, воткните рядом наряженную елку – новогодняя композиция готова! Чем вам не рождественская открытка?

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Очень эпатажные Дед Мороз и его Снегурочка. Каждый раз, глядя на это произведение искусства, хочется спросить – а точно ли у вас спокойно спят дети, или это часть методики «Путь к стальным нервам»?

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Ну, про Снегурочку-зомби уже писали все. Многие, кстати, до сих пор гадают: что же приключилось с любимой внучкой Мороза? Кто-то предположил, что Снегурочку подпортил фейерверк, впрочем, местные жители рассказали, что всему виной снег вперемешку с дождем, из-за чего скульптура подтаяла и малость подтекла.

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А как вам эта мини-семейка снеговичков? Только посмотрите в их глаза: там скопилась вся боль и скорбь этого мира.

Фото: соцсети

Задумка неплоха, и даже тигр выглядит вполне правдоподобно. Но к чему эти еловые ветки, из-за чего ледяная скульптура превратилась в какой-то мемориал еще только наступившему году?