Порядок во время новогодних каникул в башкирском селе охранял ледяной гаишник

фото: vk.com // Башкортостаным | яyылыктар

Порядок во время новогодних каникул в башкирском селе Новобайрамгулово Учалинского района охраняла сделанная изо льда фигура гаишника и его машина ДПС. Скульптуры, призванные предостеречь местных жителей от нарушений правил дорожного движения, создала местная жительница Файза Фаттахова. Об этом 9 января сообщило региональное МВД.

Как рассказали в ведомстве, фотографии ледяного сотрудника ГИБДД и его не менее ледяным патрульным автомобилем в считанные часы разлетелись по интернету.

– Кое-кто, приняв фигуру за реального сотрудника Госавтоинспекции, даже побоялись выезжать со двора. А потому что не были уверены в собственной трезвости! Увидев эти скульптуры, некоторые граждане, не доехав, развернулись. Другие - ждали, не выходя из дома, ожидая смены дислокации дорожного патруля, – цитирует местных жителей МВД РБ.

Там добавили, что некоторые водители решались проехать мимо правоохранительных скульптур только после того как сельчане объяснили им, что это всего лишь ледяные статуи.