-40 это только начало! Как Башкирия переживает самые холодные дни зимы

Снимки сделаны в Иглинском и Нуримановском районах Башкирии Фото: vk.com

Под утро 8 января температура воздуха в некоторых районах Башкирии упала почти до -50 градусов.

2023 год «обрадовал» жителей республики обрушившимся снегопадом. Из-за разгула стихии пришлось перекрывать трассы, а за пять дней января в Уфе выпало аж 93% месячной нормы осадков. Разумеется, что температура воздуха в эти дни не опускалась ниже -15 градусов даже ночью. Днем заметно теплело и городские улицы превращались в кашу. Красота!

Но уже 7 января погода в Башкирии кардинально изменилась. Утро встретило расслабившихся автомобилистов разряженными за ночь аккумуляторами, а температура воздуха за сутки упала до -35 градусов. Как это повлияло на жизнь жителей Башкирии?

ЕСТЬ ПРИКУРИТЬ?

Все общедомовые чаты 7 января пестрили просьбами автомобилистов помочь завести машину. И, если обладатели новых аккумуляторов еще смогли куда-то уехать, то старые «батарейки» такого удара стихии уже не вывезли. Выезжая из города, можно было по дороге «прикурить» подряд по 2-3 машины!

СНИЖАЙТЕ НАГРУЗКУ И ОДЕВАЙТЕСЬ ПОТЕПЛЕЕ

Морозы сохранились и на следующий день. 8 января глава Башкирии Радий Хабиров обратился к жителям республики с просьбой потеплее одеваться и быть аккуратнее на дорогах. Вторая просьба не самая актуальная – запустить двигатель машины даже в -30 уже проблематично.

А вот к жителям Октябрьского района Уфы обратились с другой просьбой. Оказалось, что в застраиваемом селе Нагаево (входит в состав столицы) имеются проблемы с электричеством. В администрации района попросили сельчан уменьшить потребление электроэнергии, а в противном случае пригрозили отключить от сети некоторых потребителей. Судя по всему, линия попросту не рассчитана на такую нагрузку. А она выросла как раз из-за морозов, ведь многие отапливают дома электричеством. Почему этот момент не учли при планировании строительства новых домов – загадка.

К слову, уфимцам придется смириться с переполненными мусорными контейнерами. Дело в том, что регоператор по вывозу бытовых отходов столкнулся с очень странной, но логичной проблемой. Гидравлические подъемники некоторых мусоровозов попросту не работают при температуре в -30 градусов. В мэрии столицы честно предупредили горожан о проблеме с вывозом отходов и попросили потерпеть. А куда деваться?

ЧТО ДАЛЬШЕ?

По данным Башгидромета, уже завтра в республике температура воздуха опустится аж до -42 градусов. Такая обстановка продолжится и во вторник, а вот в среду начнет постепенно теплеть. Температура воздуха поднимется до привычных в январе -15 градусов.