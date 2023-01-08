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НовостиОбщество8 января 2023 7:37

Хабиров обратился к жителям Башкирии из-за сильных морозов

Глава республики просит граждан теплее одеваться, а чиновников организовать работу в новых условиях
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: https://vk.com/radiyhabirov

Фото: https://vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров обратился к жителям Башкирии из-за сильных морозов.

Уже с 7 января в Башкирию пришли сильные холода, которые сменили теплую и снежную погоду. Ночная температура воздуха в республике упала ниже -30 градусов, а в ближайшие дни и вовсе похолодает до -42 градусов. В МЧС Башкирии из-за мороза объявили штормовое предупреждение.

Глава Башкирии в соцсетях обратился к гражданам республики. Он попросил людей одеваться теплее, быть внимательнее и аккуратнее на дорогах. Чиновникам республики Хабиров поручил быть готовыми к работе с учетом непростых погодных условий.

Ранее мы сообщали, что в Уфе из-за сильных морозов может измениться график вывоза мусора.