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Радий Хабиров обратился к жителям Башкирии из-за сильных морозов.

Уже с 7 января в Башкирию пришли сильные холода, которые сменили теплую и снежную погоду. Ночная температура воздуха в республике упала ниже -30 градусов, а в ближайшие дни и вовсе похолодает до -42 градусов. В МЧС Башкирии из-за мороза объявили штормовое предупреждение.

Глава Башкирии в соцсетях обратился к гражданам республики. Он попросил людей одеваться теплее, быть внимательнее и аккуратнее на дорогах. Чиновникам республики Хабиров поручил быть готовыми к работе с учетом непростых погодных условий.

Ранее мы сообщали, что в Уфе из-за сильных морозов может измениться график вывоза мусора.