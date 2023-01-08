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НовостиОбщество8 января 2023 8:31

Жителей уфимского села попросили снизить нагрузку на сеть, чтобы не остаться без электричества в мороз

В противном случае часть потребителей отключат
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Власти Уфы попросили жителей села Нагаево снизить нагрузку на сеть, чтобы не остаться без электричества.

Странная история происходит в селе Нагаево в Октябрьском районе Уфы. В администрации района попросили горожан уменьшить нагрузку на питающую линию села. В противном случае коммунальщики грозятся «на время отключить часть потребителей» электроэнергии в 30-градусный мороз. Ситуация усугубляется тем, что многие дома в селе отапливаются электрокотлами.

По данным администрации, «сейчас остался резерв около 10%», а если нагрузка продолжит расти, то кто-то из сельчан полностью останется без электроэнергии.