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НовостиОбщество8 января 2023 4:20

В Уфе из-за морозов могут перестать вывозить в мусор

Все из-за особенностей техники
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Уфе может измениться график вывоза мусора из-за сильных морозов.

Неожиданное похолодание вносит коррективы во все сферы жизни, порою в самые неожиданные. Так, в уфимской мэрии сообщили, что из-за заморозков может измениться график вывоза мусора. Дело в том, что подъемные гидравлические механизмы некоторых мусоровозов не могут работать при низкой температуре (меньше -30 градусов).

В частности, о проблеме сообщили в МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», которое обслуживает Уфу и еще несколько районов Башкирии. Тем не менее, сейчас, по словам директора предприятия, на линии работает вся техника, способная функционировать в непростых погодных условиях. С проблемой переполненных мусорных площадок обещают разобраться в приоритетном порядке.