В Уфе медиков противотуберкулезного диспансера обвинили в издевательствах над маленькими пациентами. Узнали, что происходит там на самом деле

Айрат Рахматуллин заявил, что "тревожный сигнал" не подтвердился. Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

В Уфе медиков республиканского противотуберкулезного диспансера обвинили в жестоком обращении и издевательствах над маленькими пациентами, оставшимися без попечения родителей. С таким заявлением выступила уфимка Валентина З. – она обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову, мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву и региональному Минздраву с просьбой немедленно провести проверку и принять меры.

Что же произошло в стенах медучреждения, и что теперь грозит медикам, разбиралась «Комсомолка».

«НА ДЕТЕЙ КРИЧАТ, ИХ УНИЖАЮТ»

Как сообщила в своем видеообращении Валентина З., она лично стала свидетельницей издевательств медиков над детьми.

– Медперсонал и нянечки избивают детей младшего и подросткового возраста! Они постоянно оказывают негативное моральное и физическое давление! На детей кричат, их унижают, на прогулку не выпускают по 2 недели! В отделении у малышей царит антисанитария, есть даже тараканы. При этом дети никак не могут за себя заступиться, поскольку это сироты из приютов и детских домов. Они и так понесли потрясение, оставшись без родителей! Такое жестокое отношение к детям недопустимо! – возмущается женщина.

Фото: Противотуберкулезный диспансер РБ

В доказательство своих слов уфимка выложила видео, на котором женщина в медицинском халате ударяет плачущего малыша, спрашивая, нравится это ему или нет.

С ПРОВЕРКОЙ ПРИБЫЛ САМ МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

После этого видеообращения с визитом в противотуберкулезный диспансер поспешил лично глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин. Министр поговорил с маленькими пациентами и их родителями, опросил медперсонал и пришел к выводу, что никаких нарушений и издевательств в стенах медучреждения не было. Во всяком случае, пока «тревожный сигнал» не подтверждается.

- В ходе обхода я увидел, как младшая группа собирается на прогулку. Все ребята очень контактные и общительные. На мои вопросы по условиям пребывания, лечения и возможно негативного отношения персонала они не высказали, в том числе и дети старшей группы, которые занимались в школьном кабинете. Из всех пациентов, которые находятся на лечении, только четверо детей из интерната, - отчитался Айрат Рахматуллин в соцсетях.

Также, по словам чиновника, он поговорил и мамой одной из пациента, которая находится тут с мая. Женщина опровергла все разговоры о жестоком обращении с детьми, а также уверила, что на прогулки все ходят каждый день, а питание шестиразовое и разнообразное. Главврач диспансера также заверил, что в больнице только качественное и сбалансированное питание, потому что это залог успешного лечения туберкулеза.

В коридоре встретил и поговорил с мамой, которая вместе с ребенком лежит в стационаре с мая этого года. При разговоре она также опровергла факты жестокого обращения над детьми. На прогулки они ходят ежедневно, питание получают шестиразовое. Как пояснил главный врач, в том числе питание играет важную роль, при лечении туберкулеза, оно обязательно должно быть сбалансированным.

Глава Минздрава пообщался и с родителями пациентов диспансера. Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

БОЛЬШЕ КАМЕР В ОТДЕЛЕНИИ

Также Айрат Рахматуллин отметил, что отделение, включая коридоры и игровые комнаты оборудованы видеокамерами, и записи с них уже просматривают на предмет жестокого обращения медиков с детьми. Дополнительно Минздрав организовал в противотуберкулезном диспансере ведомственную проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

- Также дал поручение по увеличению количества видеокамер. Кроме того, в отделении требуется ремонт для улучшения условий пребывания. Смета уже готовится, - резюмировал чиновник свой визит с проверкой.

ОФИЦИАЛЬНО

В свою очередь, следственный комитет и прокуратура Башкирии также объявили, что начали проверку по факту возможного жестокого обращения с детьми в противотуберкулезном диспансере. По данным региональной прокуратуры, сейчас в больнице находятся 55 детей в возрасте до 17 лет. Правоохранительные органы намерены подключить к проверке специалистов Роспотребнадзора.

- Следователям предстоит опросить несовершеннолетних пациентов, руководство и персонал лечебного учреждения, исследовать условия нахождения детей в диспансере. В ходе проверки действиям руководства и персонала медучреждения будет дана правовая оценка, – уточнили в пресс-службе регионального Следкома.