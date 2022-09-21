СК и прокуратура начали проверку сообщения об издевательствах над детьми в РКПД Уфы

СК и прокуратура Башкирии объявили о начале проверки сообщения об издевательствах над детьми со стороны медиков Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера

Следственный комитет и прокуратура Башкирии объявили о начале проверки сообщения об издевательствах над детьми со стороны медиков Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера в Уфе. Об этом 21 сентября сообщили пресс-службы ведомств.

Правоохранительные органы опросят детей из числа пациентов, руководство и персонал РКПД, а также изучат условиях, в которых находятся несовершеннолетние. Прокуратура подключит к проверке специалистов Роспотребнадзора. По данным ведомства, сейчас в лечебнице находятся 55 детей в возрасте до 17 лет.

О жестоком обращении с детьми в лечебнице рассказала жительница Уфы Валентина Захарова. По ее словам, персонал и нянечки избивают несовершеннолетних пациентов, кричат на них, унижают и не выпускают на прогулку по две недели. Женщина утверждает, что дети, находящиеся сейчас в диспансере, – являются сиротами. После этого обращения Минздрав республики начал служебную проверку.