Медиков противотуберкулезного диспансера в Уфе обвинили в издевательствах над детьми

фото: vk.com // Противотуберкулезный диспансер РБ

Медиков республиканского клинического противотуберкулезного диспансера в Уфе обвинили в издевательствах над детьми и подростками из числа пациентов. Об агрессивном поведении персонала клиники в своих соцсетях сообщила Валентина Захарова. Она обратилась к представителям власти: мэру города Ратмиру Мавлиеву, главе Башкирии Радию Хабирову и региональному Минздраву.

– Медперсонал и нянечки избивают детей младшего и подросткового возраста! Постоянно оказывают негативное моральное и физическое давление! На детей кричат, их унижают, на прогулку не выпускают по две недели! В отделении у малышей тараканы. Эти дети сироты, с приютов и детских домов, – они и так понесли потрясение оставшись без родителей! Такое жестокое отношение к детям недопустимо! Нахождение детей в больнице, можно сравнить только с тюрьмой! – написала женщина.

Она потребовала «строго наказать виновных».

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в министерство здравоохранения Башкирии. Там рассказали, что начали служебную проверку по факту обращения. Сколько продлится инспекция, в ведомстве не уточнили.