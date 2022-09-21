Глава Минздрава Башкирии посетил РКПД после сообщения об издевательствах там над детьми

фото: vk.com // Айрат Рахматуллин

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин посетил Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер сообщения о том, что медперсонал там издевается над детьми. Чиновник поговорил с медиками, детьми и их родителями. По его словам, тревожный сигнал о жестоком обращении с несовершеннолетними пока не подтверждается. Об этом чиновник сообщил в своих соцсетях.

– В ходе обхода увидел, как младшая группа собирается на прогулку. Все ребята очень контактные и общительные. На мои вопросы по условиям пребывания, лечения и возможно негативного отношения персонала они не высказали, в том числе и дети старшей группы, которые занимались в школьном кабинете, – рассказал Рахматуллин, – В коридоре встретил и поговорил с мамой, которая вместе с ребенком лежит в стационаре с мая этого года. При разговоре она также опровергла факты жестокого обращения над детьми. На прогулки они ходят ежедневно, питание получают шестиразовое. Системой видеонаблюдения оборудовано как отделение, так и коридоры, и игровая комната. Записи уже просматривают по факту обращения. Сегодня дал поручение по увеличению количества видеокамер.

фото: vk.com // Айрат Рахматуллин

Единственный негатив, который отметил министр, – это необходимость в ремонте диспансера, чтобы улучшить условия пребывания пациентов. Он сказал, что соответствующий «проект сметы уже готовится».

Напомним, сообщение о жестоком обращении с детьми в лечебнице поступило от жительницы Уфы Валентины Захаровой. По ее словам, персонал и нянечки избивают несовершеннолетних пациентов, кричат на них, унижают и не выпускают на прогулку по две недели. После этого обращения Минздрав республики, а также Следственный комитет и прокуратура начали проверку в диспансере.