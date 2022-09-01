Таким по проекту должен стать старый мост через реку Белая в Уфе. Фото: пресс-служба главы РБ

В последний день лета в Центре управления республикой состоялось заседание правительственной комиссии по подготовке к празднованию 450-летия Уфы. Напомним, башкирская столица отметит юбилей со дня основания в 2024 году. К этой дате власти обещают благоустроить несколько парков, капитально отремонтировать культовые для города здания и построить новые спортивные сооружения.

31 августа 2022 года башкирские чиновники обновили список зданий, подлежащих ремонту к юбилею Уфы, и обсудили степень готовности уже строящихся новых. С докладом выступили ответственные за те или иные объекты министры.

ДВОРЕЦ БОРЬБЫ В УФЕ

Например, премьер-министр Андрей Назаров рассказал, как продвигается работа на стройке Дворца борьбы в Октябрьском районе города. Это здание строится на улице Комсомольской, прямо за Воскресенским храмом.

- На объекте в несколько смен трудятся до 80 человек. На некоторых участках идем с небольшим опережением, - доложил Назаров.

По задумке башкирских властей, после сдачи во Дворце борьбы будут проходить всевозможные соревнования по силовым видам спорта самого высокого уровня. В состав комплекса входят школа спортивной борьбы, универсальный зал с амфитеатром на 3,4 тысячи зрителей и музей. Прилегающую территорию также будут благоустраивать.

- Мы приступим к ремонту проезжей части улиц Мусы Гареева и архитектора Рехмукова после завершения стройки. Также установим освещение пешеходных дорожек. Работы по благоустройству выполним в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», так как рядом много жилых новостроек. В будущем там же построим и новую школу, - пояснил планы городской администрации мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

РЕМОНТ ТЕАТРА КУКОЛ В УФЕ

С докладом о ходе ремонта уфимского театра кукол выступила министр культуры Башкирии Амина Шафикова. По ее словам, театр откроется после масштабного ремонта в октябре 2023 года. Аккурат к Всероссийскому фестивалю кукольных театров, где пройдет также карнавал ростовых кукол.

К слову, в ходе реконструкции уфимского театра кукол появится второй зрительный зал.

- Кукольный театр должен встретить свое новоселье обновлённым репертуаром, – отметил на заседании глава Башкирии Радий Хабиров.

ЦЕНТРЫ ФЕХТОВАНИЯ И ГРЕБНОГО СЛАЛОМА В УФЕ

В ходе подготовки к 450-летнему юбилею Уфы власти начали строительство еще двух спортивных объектов. В 2024 году в северной части города откроются комплекс гребного слалома в микрорайоне Инорс, а в Затоне построят Центр фехтования. Последний объект станет спортивным комплексом с тренажерными залами, медицинским блоком и залом с трибунами на 350 зрителей. В здании также разместят музей фехтования.

ТРАНСПОРТНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

К юбилею Уфы власти также планируют завершить масштабные транспортные проекты. Так, продолжается реконструкция старого арочного моста через реку Белая на Монументе дружбы. При обсуждении этого проекта глава Башкирии предложил продумать варианты подсветки мостовой арки.

- Это знаковый для Уфы объект, и нам важно подчеркнуть его эстетику и в ночное время, – отметил Хабиров.

Продолжается реализация крупного транспортного проекта – «Южные ворота». Власти планируют построить до 2028 года новый вантовый мост через реку Белую из микрорайона Кузнецовский затон в микрорайон Цветы Башкирии и отремонтировать, и расширить еще на две полосы улицу Пугачева. После этого по задумке властей транспортные потоки будут оптимизированы.

А еще в Кузнецовском затоне чиновники обещают построить новую школу на 2200 учеников. Правда, сдать одну из самых больших школ Башкирии планируют к 2025 году.

На прошедшем заседании также были утверждены планы по строительству нового корпуса госпиталя ветеранов войн в санатории «Зеленая роща», математического лицея-интерната для талантливых детей, который тоже хотят сдать к 2025 году. Набирать одаренных детей для обучения в этом заведении, к слову, планируют уже сейчас.

Напомним, готовиться к юбилею Уфы власти начали уже в прошлом году. Тогда был составлен предварительный список всех «подарков» для города. К тому же, к юбилею города хотят полностью отреставрировать памятник Салавату Юлаеву. Совсем скоро символ Башкирии снимут с постамента и будут ремонтировать скульптуру, находящуюся в аварийном состоянии.