В мэрии Уфы рассказали, как проходит подготовка к реконструкции памятника Салавату Юлаеву

Фото: Рустем Ахунов

В июле этого года администрация Уфы заключила контракт с компанией из Татарстана на реставрацию памятника Салавату Юлаеву. В обозримом будущем символ Башкирии снимут с постамента и проведут масштабный ремонт. По условиям контракта исполнитель должен провести целый ряд изысканий на месте постамента и только после этого памятник начнут ремонтировать.

О необходимости срочного ремонта знаменитого памятника неоднократно говорили как в Башкультнаследии, так и глава Башкирии Радий Хабиров. В прошлом году статую обследовали специалисты и пришли к выводу, что он находится в аварийном состоянии.

Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе уфимской мэрии, на сегодняшний день, 10 августа, подрядчик уже приступил к геофизическим изысканиям на территории монумента. На данный момент уже выполнена работа по топографической съемке объекта.

- В ближайшее время подрядчиком будут начаты инженерно-геологические изыскания на территории объекта, - рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе администрации Уфы.