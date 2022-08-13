В Башкирии трагически погибла молодая чиновница из районной администрации

Фото: vk.com/beloradm

В предстоящее воскресенье, 14 августа, в Белорецке пройдет гражданская панихида по трагически погибшей сотруднице районной администрации Диане Махияновой. Об этом сообщили в официальном сообществе администрации в социальных сетях. Погибшая молодая девушка возглавляла отдел развития агропромышленного сектора, анализа и прогнозирования потребительского рынка.

О причинах и обстоятельствах гибели Дианы Махияновой в администрации Белорецкого района не сообщили. Всех, кто знал девушку и хочет с ней проститься, приглашают на церемонию прощания по адресу: бульвар Воинов-Победителей, 60. Начало гражданской панихиды в 14:00, завтра, 14 августа.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким Дианы Махияновой.