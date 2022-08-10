В Уфе обвиняемый в даче взятки экс-хоккеист «Салавата Юлаева» признал свою вину

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В Уфе обвиняемый в даче взятки хоккеист Михаил Воробьев признал свою вину. Об этом «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

Сегодня должны состоялись три судебных процесса о взятках над хоккеистами, ранее игравшими в системе «Салавата Юлаева» Михаилом Воробьевым, Владиславом Лукиным и Анваром Сулеймановым.

– Заседания по делу Лукина перенесено на 22 сентября из-за неявки адвоката, он был занят на другом процессе. По Сулейманову отложили на 25 августа из-за неявки свидетеля, который находится под домашним арестом. Были допрошены два свидетеля, сторона защиты заявила ходатайство о допросе родителей подсудимого. Сулейманову заявил, что выскажет позицию о своей виновности уже после допроса свидетелей, – сказали в пресс-службе.

В ходе заседание по делу Воробьева, хоккеист призанял свою вину. Однако процесс был все же отложен на 22 августа из-за неявки того же самого свидетеля, что и у Сулейманова.

Напомним, скандалы, связанные с хоккеистами «Салавата Юлаева», начались в начале июля. В Санкт-Петербурге задержали и отправили в военкомат вратаря сборной России и ЦСКА Ивана Федотова. По одной из версий, уфимец Фарит Самигуллин мог помочь голкиперу получить отсрочку от службы армии. Вскоре в неприятную историю втянули и Кирилла Капризова, тот тоже играл за уфимский клуб в сезоне КХЛ 2016/2017.