Что происходит в уфимской многоэтажке, где нашли тело матери, которая убила 16-летнюю дочь

На месте жуткой трагедии до сих пор работают сотрудники полиции и СКР по Башкирии Фото: Павел КРАЙНОВ

Жильцы дома №6 по улице Рудольфа Нуреева в Уфе с самого утра пребывают в шоке. Весь день вокруг многоэтажки ходят сотрудники полиции и Следственного комитета, во дворе, к слову, закрытому от посторонних шлагбаумом, стоят машины скорой помощи и экстренных служб. Стражи порядка несут здесь едва ли не усиленную службу: территорию прочесывают и охраняют от зевак даже курсанты. А виной всему чудовищная трагедия и кровавая семейная драма, развернувшаяся в одной из квартир на 24 этаже.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Утром 4 августа под окнами 25-этажного дома, расположенного около ТРЦ «Планета», местные жители обнаружили тело 50-летней женщины. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов поднялись в квартиру, где предположительно проживала несчастная, но ее пришлось вскрывать – им никто не открыл. Позднее выяснились жуткие подробности этой истории: на съемной квартире нашли окровавленное тело ее 16-летней дочери.

По предварительной версии, мать сначала совершила убийство дочери, а затем свела счеты с жизнью. Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело по статье «Убийство», сотрудники ведомства сейчас устанавливают все обстоятельства преступления. Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщает, что мать с дочерью приехали в Уфу из Туймазинского района Башкирии: у девушки было серьезное заболевание и она проходила курс лечения в одной из городских больниц.

Тело погибшей 50-летней женщины уже увезли, теперь это место оцепили полицейские Фото: Павел КРАЙНОВ

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА МЕСТЕ

Вопреки недавним страшным событиям, жизнь в многоэтажном жилом комплексе продолжается. Местные жители спешат по своим делам, во дворе гуляют молодые мамы с колясками, во двор то и дело въезжают и выезжают автомобили. Лишь угрюмые полицейские на оцепленной лентами территории и кровавая лужа под окнами высотки нарушают привычное течение жизни. Стражи порядка, как всегда немногословны.

«Разбираемся», — вот и весь ответ на многочисленные вопросы, которые мы пытались задать полицейским. Поначалу во дворе их явно было намного больше, но на момент нашего прибытия на место ЧП остались лишь патрульные. Правда, основная работа все равно кипит в той самой квартире, которую снимала вместе с дочерью погибшая женщина.

Гуляющие с детьми мамы может и рады были бы рассказать, что произошло в это роковое утро, но и сами знают не много.

- Женщина упала с окна, вон кишки и сердце лежат. С 24 или 25 этажа, мы не знаем. Никто ее здесь не знал, откуда приехала тоже без понятия, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» местная жительница.

Внутри многоэтажка выглядит как современная версия советских общежитий Фото: Павел КРАЙНОВ

В самом доме №6 по улице Нуреева на первом этаже расположены несколько магазинов, куда время от времени заходят и выходят посетители. О том что конкретно произошло утром 4 августа почти никто и не слышал. Кто-то в этот момент спал, кто был на работе в ночную смену, а у кого окна выходят на другую сторону дома и о трагедии они услышали только когда вышли на улицу и увидели сотрудников полиции. Дом на без малого 400 квартир, здесь даже соседи друг друга почти не знают, как пояснила в беседе с «КП-Уфа» местная жительница.

- Дом новый, народу много. С кем на детской площадке виделись, еще знаем, а так, даже на этаже не все знакомы друг другу, - говорит молодая мама.

Поднявшись на 24 этаж, мы увидели небольшую площадку, разделяющую два блока квартир. Ни дать ни взять советское общежитие, только суперсовременное и новенькое. Внутри того самого блока, где расположена злополучная съемная квартира, вовсю суетятся следователи.

Следователи проводят следственные мероприятия в квартире и, видимо, изучают вещи погибших Фото: Павел КРАЙНОВ

На полу перед квартирой, где обнаружили мертвой девушку, какой-то мусор и тряпки. Дверь в помещение открыта, на входе сидит следователь, который завидев посторонних разворачивает их, требуя не мешать работе криминалистов. Его острый взгляд и громкий голос дают понять, что разговаривать ни с кем он не намерен, а впускать внутрь и подавно.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.