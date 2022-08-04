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Происшествия4 августа 2022 8:26

Появились фото с места гибели матери, которую подозревают в убийстве дочки на Рудольфа Нуреева в Уфе

Жуткая история произошла утром 4 августа
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Тело женщины уже увезли с места происшествия

Тело женщины уже увезли с места происшествия

Фото: Павел КРАЙНОВ

«КП-Уфа» публикует фотографии с места гибели женщины, которую заподозрили в убийстве тяжелобольной дочери в Уфе.

ЧП произошло рядом с торговым центром

ЧП произошло рядом с торговым центром

Фото: Павел КРАЙНОВ

Напомним, что утром 4 августа жильцы многоэтажки по улице Рудольфа Нуреева, 4 в Уфе услышали глухой стук. Позже на асфальте у дома они обнаружили окровавленный труп женщины. На место прибыли стражи порядка, которые вскрыли квартиру, в которую снимала погибшая. Внутри они нашли тело ее дочери, которая болела тяжелым заболеванием. По версии СК Башкирии, перед смертью женщина могла расправиться с ребенком.

Сейчас на месте происшествия находится корреспондент «КП-Уфа». Труп погибшей женщины уже увезли на медэкспертизу, но во дворе дома все еще работают полицейские.