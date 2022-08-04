Следком Башкирии выдвинул версию о причинах смерти матери и ее дочери в Уфе

Фото: Павел КРАЙНОВ

В Уфе мать свела счеты с жизнью после убийства дочери. Такую версию выдвинули уфимские следователи по поводу произошедшей в Октябрьском районе трагедии.

Напомним, сегодня утром, 4 августа, во дворе одного из домов по улице Рудольфа Нуреева было найдено тело женщины. При осмотре ее квартиры правоохранители обнаружили тело ее 16-летней дочери с колото-резаными ранениями.

В настоящее время на место происшествия работают следователи, криминалисты и сотрудники полиции. Специалисты устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщила пресс-служба регионального СК, по факту инцидента уже возбуждено дело по статье за убийство.

Напомним, недавно появились первые фотографии с места произошедшего.