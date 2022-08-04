В Уфе под окнами многоэтажки нашли тело женщины, а в квартире обнаружили изрезанное тело ее дочери

Фото с места, где обнаружили тело женщины Фото: Павел КРАЙНОВ

Сегодня жители уфимской многоэтажки по адресу Нуреева, 6, что неподалеку от ТРК «Планета» проснулись от глухого хлопка. Выглянув в окно, жильцы с ужасом увидели изуродованное тело женщины, лежащее на асфальте в луже крови.

Пока зеваки обсуждали случившееся, другие вызвали полицию и скорую помощь. Быстро выяснилось, что погибшая не проживает в этом доме, а снимает тут квартиру и заселилась совсем недавно. Оперативники поднялись в квартиру на 24 этаже, но дверь им никто не открыл. Когда полицейские взломали дверь, им открылась страшная квартира.

- В квартире нашли окровавленное тело 16-летней девушки. Ее зарезали, на теле насчитывается несколько ножевых ранений. По предварительной информации, с девушкой могла расправиться ее собственная мать, после чего женщина покончила с собой. Что стало причиной, какие были мотивы и другие обстоятельства ЧП еще только предстоит выяснить следователям, - рассказал источник «Комсомолки».

Также наш собеседник уточнил, что по предварительным данным 52-летняя женщина приехала вместе с дочерью из Туймазинского района. У девушки было неизлечимое заболевание, связанное с кровообращением головного мозга, и в Уфе она проходила курсовое лечение.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Как сообщили в региональном следственным комитете, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

- По одной из версий, мать совершила убийство дочери, после чего свела счеты с жизнью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики, - отметили в пресс-службе ведомства.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.