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Общество27 июля 2022 11:41

Прокурор Башкирии на фоне роста числа ДТП с погибшими поручил проверить автошколы

Он также распорядился проверить законность выдачи лицензий перевозчикам пассажиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Главный прокурор Башкирии Игорь Пантюшин на фоне роста числа ДТП с погибшими по вине водителей поручил проверить автошколы республики

Главный прокурор Башкирии Игорь Пантюшин на фоне роста числа ДТП с погибшими по вине водителей поручил проверить автошколы республики

Главный прокурор Башкирии Игорь Пантюшин на фоне роста числа ДТП с погибшими по вине водителей поручил проверить автошколы республики. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба ведомства.

– Игорем Пантюшиным даны поручения организовать проверку автошкол, занимающихся обучением управлению автомобилем, а также законности выдачи лицензий организациям-перевозчикам пассажиров, – передали в прокуратуре.

Соответствующее заявление было опубликовано после того как сегодня, 27 июля, в Уфе на пешеходном переходе водитель Nissan Juke насмерть сбила женщину с 6-летнем ребенком. Два дня назад, 25 июля, в Благоварском районе Башкирии при столкновении автобуса и «КамАЗа» погибли шесть пассажиров. Всего в этот день в дорожных авариях скончались сразу 11 человек (для сравнения за неделю с 18 по 24 июля жертв ДТП в регионе было 16 жертв ДТП).