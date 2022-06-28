Последняя распродажа «IKEA» в Уфе: рассказываем, когда и как можно будет купить мебель шведской компании

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В начале весны расположенный в уфимском торговом центре «Мега» мебельный гипермаркет «IKEA» приостановил свою работу. Сотрудников магазина перевели на работу на складах, и они продолжили получать зарплату. Помимо прочего, был приостановлен весь экспорт и импорт, а также производственные и розничные операции.

3 марта стал последним днем работы уфимской «IKEA». Жители башкирской столицы, узнав о закрытии гипермаркета, массово ринулись закупиться мебелью и посудой. Уже вечером в магазине началось настоящее столпотворение из покупателей. Перед кассами образовались гигантские очереди людей с тележками, а перед самой «Мегой» огромная образовалась автомобильная пробка. Ажиотаж продолжался до самого закрытия «ИКЕА».

Первоначально шведская компания заявила, что приостанавливает работу до 31 мая, однако затем «IKEA» приняло решение «поставить на паузу» бизнес в России.

Магазины «IKEA» как в Уфе, так и по всей России приостановили работу с 4 марта Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

КОГДА ПРОЙДЕТ ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА В «IKEA» В УФЕ?

На позапрошлой неделе появилась информация о том, что «ИКЕА» устроит онлайн-распродажу оставшихся на складах в Уфе товаров. На официальном сайте компания сообщила, что продукцию смогут приобрести и сотрудники уфимского филиала, и простые покупатели.

На днях появилась информация о том, что шведский гипермаркет начнет онлайн-распродажу товаров со склада в Уфе 5 июля. Уточнялось, что сперва распродажа будет проведена для сотрудников магазина, а затем – для остальных граждан. При покупке товаров, как сообщалось, можно будет воспользоваться подарочными картами.

«Комсомолка» обратилась за комментарием к сотрудникам «IKEA». Представители компании заявили, что распродажа для покупателей начнется в ближайшее время, однако точную дату не назвали.

– Сейчас возобновлены онлайн-продажи товаров для сотрудников «IKEA», в ближайшее время планируется возобновление онлайн-продаж и для покупателей. Как физические, так и юридические лица смогут приобрести те товары, которые остались на складе магазина, – пояснили в беседе с «КП-Уфа» сотрудники «ИКЕА».

Также представители шведской компании объяснили, почему было принято провести распродажу именно в онлайн-формате.

– В случае, если будет начата распродажа в обычном режиме, в магазине будет огромное столпотворение, поэтому проще и безопаснее, чтобы покупатели смогли оформить заказ либо через наш официальный сайт, либо через центр поддержки клиентов, – рассказала «IKEA».

ЕСЛИ НЕ «IKEA», ТО ЧТО?

Безусловно, «ИКЕА» стала самым популярным и, наверное, самым любимым мебельным магазином среди жителей Уфы. Тем не менее, несмотря на закрытие известного гипермаркета, в башкирской столице все еще остались крупные мебельные магазины. Недавно «Комсомолка» рассказала, где в Уфе можно приобрести фурнитуру и мебель.