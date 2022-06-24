Мебельный гипермаркет IKEA в Уфе начнет онлайн-распродажу товаров 5 июля

Магазины IKEA как в Уфе, так и по всей России приостановили работу с 4 марта Фото: Иван МАКЕЕВ

Шведский гипермаркет IKEA в Уфе начнет онлайн-распродажу товаров со склада 5 июля. Об этом со ссылкой на представителя магазина сообщил UFA.AIF.RU.

Уточняется, что сначала распродажу проведут для сотрудников магазина, а затем – для жителей. При покупке товаров можно будет воспользоваться подарочными картами.

Напомним, магазины IKEA как в Уфе, так и по всей России приостановили работу с 4 марта. За день до этого горожане устроили там давку. Изначально предполагалось, что шведские гипермаркеты будут закрыты только до 31 мая, однако недавно руководство компании приняло решение «поставить на паузу» бизнес в России.