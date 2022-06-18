Магазин IKEA в Уфе проведет онлайн распродажу остатков товара со склада

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Еще в начале марта этого года в Уфе, как и по всей стране, закрылись магазины популярной сети товаров для дома IKEA. Недавно руководство компании приняло решение «поставить на паузу» бизнес в России, а значит ждать повторного открытия IKEA, например, в башкирской столице, не стоит.

Накануне появилась информация о том, что IKEA устроит онлайн-распродажу оставшихся на складах в Уфе товаров для дома и мебели. На официальном сайте компании сообщается, что купить все, что осталось, смогут как сотрудники уфимского филиала, так и простые клиенты. Предположительно, продажи в формате онлайн заказов стартуют в июле. Точную дату в компании назвать пока не могут.