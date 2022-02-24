«Пассажира не должно волновать, кто какие налоги платит!»: почему в Башкирии буксует транспортная реформа

Фото: transport.bashkortostan.ru

Уже более трех лет в Башкирии реализуется инициированная Радием Хабировым транспортная реформа. Инициатива была призвана навести порядок в системе общественного транспорта, осовременить подвижной состав и покончить с нелегалами. Однако, несмотря на утверждения властей о том, утверждают все преобразования идут согласно плану и ситуация с пассажирскими перевозками в республике шаг за шагом приходит в норму, возмущение граждан не утихает вот уже четвертый год.

Жители то и дело жалуются на долгое ожидание транспорта на остановках, на невозможность уехать куда-либо в вечернее время и скандалы с водителями-частниками. Конфликты с последними транспортные предприниматели объясняют тем, что деньги с безналичной оплаты проезда шоферами операторы маршрутов попросту не выплачивают. Из-за этого многие частные перевозчики вынуждены либо переносить свою деятельность в соседние регионы, либо вообще уходить из бизнеса.

Недавно в Уфе прошел круглый стол, организованный информационным агентством «Европейско-Азиатские Новости». На мероприятии представители пассажирских перевозок, органов власти, а также эксперты обсудили ключевые проблемы и перспективы рынка общественного транспорта республики.

ОТСУТСТВИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

Власти Башкирии регулярно отчитываются о поступлении в республику новых автобусов, и, по словам транспортного эксперта Олега Арефьева, замена старой техники новой – пускай важная и необходимая мера, но, учитывая ситуацию а регионе, явно недостаточная.

– Мы покупаем новые автобусы – это прекрасно, но это не транспортная реформа. Новый подвижной состав используется неэффективно. Где-то автобусы ездят переполненные, а где-то полупустые, – заявил специалист.

По словам экономиста Рустема Шайахметова, в Башкирии есть проблемы не только с маршрутными автобусами.

– У нас нет системы комплексного развития всех видов общественного транспорта. В Уфе автомобилизация в полтора раза выше, чем в Москве. Но это не потому что у нас люди более богатые. Горожанам попросту не предоставляют возможности удобно добираться до нужного места на общественном транспорте, – подчеркнул общественный деятель.

Олег Арефьев считает, что властям следует разработать внятный документ транспортного планирования, основанный на потребностях горожан и исследованиях.

– В данный момент никаких исследований в этой области не ведется. Мы считаем только пассажиропоток, но смысла в этом никакого нет. Ведь в таком случае можно распределить лишь наполненность того или иного маршрута. Однако, куда автобусы должны ходить, а куда – нет – такого представления в настоящее время не имеем, – отметил эксперт.

Несмотря на то, что власти регулярно отчитываются о пополнении подвижного состава новыми автобусами, в Уфе до сих пор наблюдается дефицит общественного транспорта Фото: transport.bashkortostan.ru

ТРЕХСТОРОННИЙ ДИАЛОГ

С позицией транспортного эксперта согласился начальник Управления транспорта и связи в администрации Уфы Олег Хмарин. Чиновник отметил, что перед властями стоит задача в разработке нового документа, на основании которого будет подготовлена комплексная схема обслуживания населения общественным транспортом.

– В этом году у нас запланировано проведение ряда научно-исследовательских работ. Минтранс разрабатывает транспортную стратегию в по всей республике. А мы готовим работы по оптимизации транспортной сети уже на городском уровне, – поделился Хмарин.

Власти также планируют создать проектный офис, в рамках которого будут плотно взаимодействовать общественнее деятели, эксперты и представители городской администрации.

– В результате этой работы мы планируем создать необходимую нашему городу маршрутную сеть. Проведенные исследования помогут нам создать транспортную модель, учитывающую потребности пассажиров. Нам нужно соблюсти баланс, найти золотую середину между затратами бюджета и удобством перемещения жителей, – заявил чиновник.

Руководитель Ассоциации пассажирских перевозчиков Уфы Наталья Тептерева отметила, «самыми важными и правильными» экспертами при составлении маршрутной сети будут перевозчики, поскольку, по ее мнению, именно они знают, где наибольший пассажиропоток и как он меняется в течение дня. Специалист посетовала на то, что в настоящее время между властью и частными перевозчиками отсутствует какой-либо диалог.

По мнению Олега Арефьев, пассажирские перевозки – это трехсторонний договор между государством, перевозчиком и пассажиром. И сейчас, как считает эксперт, сложилась ситуация, при которой в то время, как первый и второй выясняют отношения, третий попросту остался в стороне.

– Пассажира не должно волновать, кто и какие налоги платит. Ему должна быть предоставлена возможность вовремя уехать с остановки на большом чистом автобусе и рассчитаться в нем за проезд любым удобным способом. И это должно ему обеспечить государство, а не перевозчик. Что-либо требовать пассажир должен от исполнительной власти, непосредственно от муниципалитета, – считает эксперт.

Арефьев добавил, что пока городские власти не прекратит выяснять отношения с перевозчиками, и путем договоренностей не будет создана отлаженная система общественного транспорта, ситуация с общественным транспорта так и останется в тупиковой ситуации.

Одна из целей транспортной реформы была замена старых автобусов на новые Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ

Как считает Наталья Тептерева, на сегодняшний день ни у одного перевозчика Уфы нет уверенности в том, что сможет в ближайшем будущем будет способен продолжать работу. В том числе и в связи с этим, по ее словам, возникает проблема обновления автотранспорта.

– Перевозчик готов произвести замену подвижного состава, однако в Уфе трижды за три года был изменен документ планирования, и каждый раз статус перевозчика менялся. То его рейс хотят отменить, то маршрут хотят перевести с нерегулируемого на регулируемый тариф. Таким образом, никаких гарантий нет даже у самых крупных предпринимателей, – отметила общественница.

На прошедшее мероприятие, которое задумывалось как диалог общественности и власти, также были приглашены представители государственных перевозчиков и ряда ведомств, включая региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства. К сожалению, никто из них на круглом столе не присутствовал, а последние в принципе отказались принимать в нем участие, сославшись на «технические неполадки и отсутствия модерации обсуждения».

Тем не менее, Минтранс Башкирии отметил важность обсуждения темы пассажирских перевозок и анонсировал круглый стол, который пройдет в начале марта. «Комсомолка» посетит мероприятие и обязательно расскажет о его итогах.