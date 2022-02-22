В Башкирию привезут около двух тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. Вот в каких условиях они будут жить

Для беженцев уже организовали временные пункты

Беженцев из ЛНР и ДНР в Башкирии на первое время разместят в отелях, турбазах и спортивных объектах – мы узнали, в каких они будут жить условиях.

Из-за эскалации конфликта между Украиной и ДНР с ЛНР некоторые жители последних захотели покинуть опасные районы. Почти сразу многие субъекты России согласились дать кров гражданскому населению. Руководство Башкирии также выразило желание помочь беженцам из ДНР и ЛНР. Позже стало известно, что жилье им предоставят в санаториях и общежитиях.

Базы отдыха и санатории Башкирии готовы к приему беженцев из ДНР и ЛНР

Мы решили узнать, в каких условиях будут жить беженцы из ДНР и ЛНР в Башкирии. Конечно, такие места не заменят им настоящий дом, но власти региона постарались сделать все, чтобы люди чувствовали себя комфортно.

Один из пунктов временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР в Башкирии находится на территории базы отдыха «Связист» в Уфе. Директор учреждения Равиль Тимербулатов рассказал, что согласился принять беженцев после того, как увидел соответствующий указ Хабирова. Всего здесь планируют разместить порядка 250 человек. В номерах гостиницы уже подготовили спальные места, холодильники, ванные и санузлы.

Эвакуированным предоставят жилье и питание

Еще один из пунктов размещения беженцев из ДНР и ЛНР в Башкирии находится в Центре спортивной подготовки Батталовой. Здесь смогут проживать около 200 человек. Эвакуированным из опасной зоны тут также предложат спальные места, питание и проживание.

Остальные пункты размещения организовали в самых разных районах и городах Башкирии. В основном они находятся на территории санаториев, гостиниц и общежитий.

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