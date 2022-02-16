Под Уфой массово закрываются кладбища. Где теперь хоронить умерших

Власти Уфы планируют открыть два новых кладбища и закрыть почти все старые погосты в пригородах Фото: Александр ГЛУЗ

Накануне депутаты Горсовета Уфы внесли изменения в действующие правила оказания ритуальных услуг в городе. Помимо уточнения некоторых бюрократических формальностей, которые необходимо горожанам пройти, чтобы похоронить родственников, в решении городского совета есть несколько интересных моментов. Например, некоторые городские кладбища стали муниципальной собственностью и были полностью закрыты для захоронения. Рассказываем, где теперь уфимцам предлагают хоронить усопших и при каких условиях могут сделать исключение.

ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫЕ КЛАДБИЩА

Примечательно, что в одном и том же решении депутаты перевели некоторые кладбища в пригороде Уфы в городскую собственность и тут же закрыли их. Проще говоря, в некоторых деревнях в пределах башкирской столицы погосты использовать по назначению теперь нельзя – усопших будут хоронить в других местах.

Согласно решению Горсовета Уфы от 16 февраля 2022 года захоронения полностью запрещены на следующих кладбищах:

«Демское», «Лопатинское», «Мусульманское», «Сергиевское», «Старо-Затонское», «Южное», ««Александровское», «Балановское-2», «Романовское», «Касимовское», «Карповское», «Федоровское», «Базелеевское», «Искинское», «Локотовское», «Королевское», «Полянинское», «Ветошниковское», «Кооперативное», «Старотурбаслинское», «Аркаульское», «Николаевское», «Вотикеевское», «Староалександровское», «Нагаевское», «Нагаевское-2».

Кроме того, «Мусульманское» и «Сергиевское» признаны историко-мемориальными кладбищами. То есть хоронить там нельзя под угрозой наказания. Обычно это штраф, но за вандализм предусмотрено, в том числе, уголовное наказание.

ГДЕ ХОРОНИТЬ УСОПШИХ

И так, по решению Горсовета Уфы все бывшие деревенские кладбища в близи города были закрыты. На сегодняшний день в башкирской столице действуют следующие погосты: «Северное», «Северное-1», «Северное-2», «Северное-3», «Северное-4» (в Черниковке), «Южное-1», «Южное-2», «Южное-3», «Южное-4», «Южное-5» (в Затоне), «Балановское» (в Деме), «Западное» (рядом с деревней Мударисово) и «Городское кладбище № 10» (рядом с селом Черкассы).

Кроме того, родственники могут похоронить усопших на «Балановском» и «Южном» кладбищах, но только при условии, что им дадут на это разрешение в администрации и лишь в том случае, если есть место в «существующей ограде». То есть, если за оградкой могилы родственников осталось место, его может занять усопший. В противном случае, новую могилу рядом копать нельзя – разрешение на это не дадут.

ПАМЯТНИК СОГЛАСОВАТЬ

Еще один пункт новых правил захоронения на уфимских кладбищах касается согласования установки памятников на некоторых погостах. Теперь чтобы установить могильную плиту, обустроить цветник, поставить оградку или вообще отделить площадку для захоронения родственникам необходимо все это согласовать в специализированном учреждении. Которое, в свою очередь подчиняется администрации Уфы.

В данном случае, речь идет о конкретных погостах, учет которых с недавних пор ведут городские власти. Список таких кладбищ выглядит так: «Александровское», «Балановское-2», «Романовское», «Касимовское», «Карповское», «Федоровское», «Базелеевское», «Искинское», «Локотовское», «Королевское», «Полянинское», «Ветошниковское», «Кооперативное», «Старотурбаслинское», «Аркаульское», «Николаевское», «Вотикеевское», «Староалександровское», «Нагаевское», «Нагаевское-2».

КСТАТИ

Напомним, в прошлом году Горсовет Уфы принял решение организовать два новых кладбища в северной части города. Тогда это решение вызвало волнения среди жителей Максимовки – они требовали обезопасить их микрорайон от сточных вод с новых погостов. Тогда в мэрии Уфы заявили, что два новых кладбища будут организованы ближе к промзоне, в 1.5 километрах от существующих.

Тогда же, в январе прошлого года, житель Тимашево в беседе с «КП-Уфа» заявил, что городские власти попросту «узаканивают» уже существующие захоронения за пределами «Северного» кладбища.

Между тем, власти Уфы утверждают, что уже летом этого года в башкирской столице начнется строительство крематория. Его проект уже готов, осенью он начал проходить госэкспертизу. Построить крематорий хотят на территории Новоалександровки.