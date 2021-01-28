Власти Уфы задумали построить новое кладбище около Тимашево, но местные жители против

Если проект утвердят, то под Уфой появятся сразу три новых погоста Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце прошлого года уфимская мэрия представила депутатам Горсовета проект строительства нового кладбища в районе Тимашево. На последнем заседании «городского парламента» было принято решение выставить проект на общественное обсуждение, которое завершится 11 февраля 2021 года. Новый погост, безусловно, нужен городу, потому что на «Северном» уже практически не осталось мест, а «Южное» уже давно закрыто для захоронения. Но внезапно идея авторов проекта столкнулась с ожесточенным сопротивлением со стороны жителей поселков Тимашево и Максимовка.

По версии местных жителей, новый погост испортит им жизнь. В социальных сетях тимашевцы и максимовцы прямо заявляют: кладбище вплотную приблизится к их домам, из-за чего испортится вода в колодцах и сильно упадут цены на недвижимость. В непростой истории разбиралась «Комсомолка».

ПРИЧИНЫ НЕДОВОЛЬСТВА

Несколько дней назад местные сообщества в социальных сетях буквально забурлили. Параллельно жители Тимашево, Максимовки и Новомаксимовки буквально атаковали комментарии к постам главы Башкирии Радия Хабирова. Все сводились к одному: жители этих поселков резко против расширения кладбища в Тимашево. Недавно состоялся и сход жителей, где активисты уже во всеуслышание озвучили свои опасения.

В чем же причины недовольства местных жителей? Мы связались с одним из активистов из Тимашево Владимиром Конновым, который высказал «Комсомолке» свою точку зрения на этот счет.

- На сегодняшний день территория Северного кладбища составляет 186 гектаров. Таких размеров оно достигло в результате того, что власти периодически делали дополнительные запросы на расширение. Но есть закон, по которому территория кладбища не должна быть больше 40 гектаров. То есть что происходит? Кладбище заполняется, а они (администрация – Ред.) берут еще один участок на 40 гектаров и присоединяют его к существующему. Нынешний участок в 19 гектаров, из-за которого возникают все споры, по документам не мог использоваться под кладбище. Но людей там все равно хоронили. А этим проектом происходит легализация и узаконение того беспредела, который они уже натворили. Почти половина этого участка уже заполнена могилами, - рассказывает Владимир.

По мнению Владимира Коннова, в этой ситуации вина за расширение кладбища полностью лежит на местном депутате и по совместительству владельце ритуального бизнеса. Он считает, что именно в угоду бизнеса и нарушаются все санитарные и строительные нормы.

- Два других участка, которые планируют использовать под кладбище, они находятся далеко, ближе к промзоне. У нас к ним вопросов нет. Сейчас там чистое поле и заброшенные сады, - подчеркнул Владимир Коннов.

По словам активиста, те жители Тимашево, у которых дома окажутся вблизи «спорного» участка кладбища, окажутся в безвыходной ситуации. У них буквально под окнами вырастет погост, из-за чего рыночная стоимость земли и жилья резко упадет. Грубо говоря, сначала окна выходили в поле, а скоро будут на кресты и полумесяцы.

- Когда у людей уже буквально под окнами стали хоронить, тогда местные и призадумались. Но было уже поздно. По закону санитарно-защитная зона кладбища должна быть 500 метров. В нее попали две или три улицы в Тимашево. В итоге, у владельцев домов возникли проблемы с приватизацией участка, если он не был в собственности. Люди оказались в этакой яме. Как вообще можно продать дом, который фактически на кладбище находится? – задается вопросом житель Тимашево.

По словам Владимира Коннова, жители поселка уже давно выступают за закрытие Северного кладбища.

- У нас по улице Тимашевская постоянные похоронные процессии. Ладно бы, если ее расширяли, ремонтировали, но нет – дорога вся разбитая. У нас там нет ни тротуара, ни обочины! Дети по Тимашевской ходят в школу прямо по проезжей части. Люди уже готовы сорваться. Такие вот настроения, - говорит местный житель.

В свою очередь, жители соседней Максимовки также негодуют из-за расширения Северного кладбища. Они уверены, что из-за новых погостов испортятся грунтовые воды. А она, в свою очередь, попадает в колодцы и скважины с питьевой водой.

Так выглядит проект нового кладбища в Тимашево

ПРОЕКТ НОВОГО КЛАДБИЩА

В пресс-службе мэрии Уфы «Комсомолке» пояснили, что вынесенный на общественное обсуждение проект «не предусматривает расширение границ или увеличение площади городского кладбища «Северное». Проще говоря, новый погост будет обустраиваться на новом месте. Правда, неподалеку от уже существующего кладбища рядом с Тимашево.

- Более того, по проекту размещение кладбища планируется на расстоянии более 2,5 километров от жилой зоны поселка Тимашево и более 4 километров от поселка Максимовка. Подразумевается, что новое кладбище будет расположено от «Северного» на расстоянии 1,5 километров, - заявили в пресс-службе городской администрации.

Согласно проекту, в районе Тимашево должны будут появиться три новых кладбища – отдельные участки по 13, 20 и 40 Га. Самый крупный будет поделен на два квартала, всего их будет четыре. В каждом обещают построить площадку для отдыха, бункер для мусора и автостоянки. Северную и южную части нового кладбища соединит двухполосная асфальтированная дорога. Кроме того, на территории нового кладбища появятся христианская и мусульманская ритуальные беседки.

Наглядно увидеть, как авторы проекта его представляют, можно на макетах, выставленных в зданиях Калининского и Орджоникидзевского районов города. В мэрии сообщают, что экспозиция открыта с 11 января 2021 года по 31 января 2021 года. Часы работы: с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов кроме выходных.